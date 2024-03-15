Португалія виділить €100 мільйонів на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для України

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US Army

Португалія надасть €100 мільйонів на закупівлю артилерійських боєприпасів великого калібру в рамках відповідної чеської ініціативи.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Португалії.

Підтримка, що надається в рамках цієї спільної ініціативи, доповнює військову допомогу, яку Португалія надає Україні «з першої години російського вторгнення».

У Міноборони нагадали, що Португалія постачала Україні танки Leopard 2A6; понад 40 бронетранспортерів М113 та медичні версії цих машин; артилерійські боєприпаси та легкі боєприпаси; гаубиці та різне озброєння; швидкісні катери та безпілотні літальні апарати; медичні та медико-санітарні засоби, а також засоби звʼязку; генератори для виробництва електроенергії; – одяг, обмундирування та індивідуальне бойове спорядження.