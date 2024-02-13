WP: Google, Microsoft, Meta й інші компанії під час виборів маркуватимуть контент, створений ШІ

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Компанії Google, Microsoft і Meta, а також OpenAI, Adobe і TikTok планують підписати угоду, аби виявляти і маркувати створений штучним інтелектом контент під час цьогорічних виборів у світі.

Про це пише The Washington Post. Журналісти посилаються на отриману копію угоди, яку ще не розповсюджували публічно.

За словами видання, зазначені компанії розроблять технологію для виявлення, маркування та контролю зображень, відео та аудіозаписів, створених штучним інтелектом. Стверджується, що штучно створений контент може ввести в оману виборців напередодні вирішальних виборів у багатьох країнах цього року.

Ця угода не забороняє «оманливий політичний ШІ-контент». Проте там йдеться, що контент, створений штучним інтелектом, справді створює ризики для чесних виборів. У документі описали кроки для того, щоб зменшити ці ризики — наприклад, позначати штучно згенерований контент і інформувати людей про небезпеку ШІ.

Зображення, створені штучним інтелектом, або «дипфейки», існують уже кілька років. Але за останній рік вони значно покращили якість — деякі підроблені відео, зображення та аудіозаписи важко відрізнити від справжніх. Інструменти для їх виготовлення тепер також широко доступні, що значно полегшує створення неправдивого контенту. Контент, створений штучним інтелектом, уже зʼявився під час виборчих кампаній по всьому світу.

Наприклад, минулого року в рекламі на підтримку колишнього кандидата в президенти від Республіканської партії Рона Десантіса штучний інтелект імітував голос колишнього президента США Дональда Трампа. У січні цього року робот-дзвінок із голосом президента США Джо Байдена закликав людей не голосувати на праймеріз у Нью-Гемпширі. А в Пакистані кандидат у президенти Імран Хан використовував штучний інтелект для виступів із вʼязниці.

Технічні компанії зазнали тиску з боку регуляторів, дослідників штучного інтелекту і політичних активістів. Від них вимагають стримати поширення фейкового виборчого контенту — так в соцмережах компанії Meta незабаром позначатимуть усі зображення, які створили за допомогою штучного інтелекту.