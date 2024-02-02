IT-коаліція з кіберзахисту України провела перше засідання й визначилася з пріоритетними закупівлями
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Керівна група ІТ-коаліції провела своє перше засідання і визначила наступні кроки й пріоритетні закупівлі.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У засіданні взяли участь Естонія та Люксембург як країни — лідери ініціативи. Також були присутні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США та Японії. Представники НАТО та ЄС теж долучилися.
«Останній саміт НАТО у Вільнюсі дав чіткий сигнал, що майбутнє України — в Альянсі. Очолити ІТ-коаліцію та підтримувати Збройні сили України, щоб вони досягли відповідності стандартам НАТО — один зі способів, як Естонія може допомогти Україні на її шляху до вступу в Альянс», — заявила заступниця міністра оборони Естонії з планування політики Туулі Дунетон.
Метою засідання Керівної групи було визначити пріоритети ІТ-коаліції, її подальші кроки і загалом те, як коаліція може підтримати українські Збройні сили та Міноборони, зазначила Дунетон.
Естонія, Люксембург, Данія, Латвія, Литва та Нідерланди на засіданні також підтвердили свої внески в коаліцію на загальну суму понад €30 мільйонів. Країни запевнили, що продовжуватимуть співпрацювати в напрямку цифрової трансформації України.
«Наш досвід застосування інновацій на полі бою є унікальним, і ми вважаємо, що ІТ-коаліція може стати майданчиком для взаємодії з партнерами в розвитку та випробуванні технологій», — заявила заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко.
Міністр оборони Люксембургу Юріко Бакес закликав країни приєднуватися до IT-коаліції.
«Зусилля ІТ-коаліції дуже важливі для ЗСУ. Захищена й ефективна військова інформаційно-комунікаційна інфраструктура є основою для своєчасного ухвалення рішень і, отже, необхідною умовою успішних операцій», — сказав Бакес.
- IТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу, які раніше вже зробили свої внески (€500 тисяч внесла Естонія і €10 мільйонів — Люксембург). Литва й Латвія також передали Україні допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.
- Метою IT-коаліції є підтримка українських Міноборони та Збройних сил у галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Учасниками ініціативи є: Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Японія і власне Україна. До коаліції 27 січня приєдналися ще Нідерланди та зробили свій перший внесок у €10 мільйонів.
- Із січня в Парижі почала роботу Коаліція артилерії з посилення української армії. Протягом 2024 року Франція планує виготовити для України 78 САУ Caesar (фінансують це частинами Франція, Україна та союзники).
- Також минулого місяця Україна й Латвія заснували Коаліцію дронів і РЕБ. До неї вже приєдналися Швеція і Велика Британія.
- У листопаді 2023 року на «Рамштайні» створили Коаліцію розвитку ППО — її лідерами стали Німеччина й Франція. До коаліції увійшли 20 країн.
- Також є Коаліція винищувачів, Танкова коаліція, Коаліція з посилення безпеки Чорного моря, а ще Коаліція можливостей для довготривалого захисту України й стримування російської агресії протягом десятиліть.