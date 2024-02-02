IT-коаліція з кіберзахисту України провела перше засідання й визначилася з пріоритетними закупівлями

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Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Керівна група ІТ-коаліції провела своє перше засідання і визначила наступні кроки й пріоритетні закупівлі.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У засіданні взяли участь Естонія та Люксембург як країни — лідери ініціативи. Також були присутні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США та Японії. Представники НАТО та ЄС теж долучилися.

«Останній саміт НАТО у Вільнюсі дав чіткий сигнал, що майбутнє України — в Альянсі. Очолити ІТ-коаліцію та підтримувати Збройні сили України, щоб вони досягли відповідності стандартам НАТО — один зі способів, як Естонія може допомогти Україні на її шляху до вступу в Альянс», — заявила заступниця міністра оборони Естонії з планування політики Туулі Дунетон.

Метою засідання Керівної групи було визначити пріоритети ІТ-коаліції, її подальші кроки і загалом те, як коаліція може підтримати українські Збройні сили та Міноборони, зазначила Дунетон.

Естонія, Люксембург, Данія, Латвія, Литва та Нідерланди на засіданні також підтвердили свої внески в коаліцію на загальну суму понад €30 мільйонів. Країни запевнили, що продовжуватимуть співпрацювати в напрямку цифрової трансформації України.

«Наш досвід застосування інновацій на полі бою є унікальним, і ми вважаємо, що ІТ-коаліція може стати майданчиком для взаємодії з партнерами в розвитку та випробуванні технологій», — заявила заступниця міністра оборони з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко.

Міністр оборони Люксембургу Юріко Бакес закликав країни приєднуватися до IT-коаліції.

«Зусилля ІТ-коаліції дуже важливі для ЗСУ. Захищена й ефективна військова інформаційно-комунікаційна інфраструктура є основою для своєчасного ухвалення рішень і, отже, необхідною умовою успішних операцій», — сказав Бакес.