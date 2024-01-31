ЦПК: За колишнього голову Верховного суду Князєва внесли заставу — суму знижували сім разів
- Автор:
- Софія Телішевська
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«Бабель»
За голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу в розмірі 18,168 мільйона гривень, повідомив Центр протидії корупції.
Напередодні слідчий суддя ВАКС зменшивши заставу Князєву із 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйона, а вже сьогодні він зможе вийти із СІЗО.
Центр протидії корупції має сумнів, що заставу внесла родина Князєва, бо всі його статки заарештовані, а захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 мільйонів гривень.
Ще два тижня тому Князєв розлучився з дружиною, з якою був у шлюбі майже 20 років. Дружина пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 2023 року внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення.
На розгляді в одному із судів Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя.
Князєв перебував під вартою із травня 2023 року, за цей час його застава зменшувалася сім разів. У травні 2023 року вона становила 107,3 мільйона гривень, а в кінці місяця — 75 мільйонів. У вересні того ж року суд зменшив суму до 55 мільйонів гривень, у кінці вересня — до 45 мільйонів, у жовтні до 35 мільйонів, а на початку грудня — до 27 мільйонів. Наприкінці грудня 2023 року заставу знизили до 20 мільйонів гривень.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі у майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень.
- 13 жовтня суд виніс вирок адвокату Олегу Горецькому, якого разом із Князєвим викрили на хабарі. Детальніше — тут. Горецький пішов на угоду з прокурором, тому отримав 5 років умовно з іспитовим строком у 3 роки. Також він має переказати 21 мільйон гривень у Фонд United24 на проєкт «Армія дронів».