ЦПК: За колишнього голову Верховного суду Князєва внесли заставу — суму знижували сім разів

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«Бабель»

За голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу в розмірі 18,168 мільйона гривень, повідомив Центр протидії корупції.

Напередодні слідчий суддя ВАКС зменшивши заставу Князєву із 20 мільйонів гривень до 18,168 мільйона, а вже сьогодні він зможе вийти із СІЗО.

Центр протидії корупції має сумнів, що заставу внесла родина Князєва, бо всі його статки заарештовані, а захист у грудні казав, що родина підозрюваного може внести максимум 10 мільйонів гривень.

Ще два тижня тому Князєв розлучився з дружиною, з якою був у шлюбі майже 20 років. Дружина пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 2023 року внаслідок несумісності характерів, різних поглядів на життєві проблеми та шляхи їх вирішення.

На розгляді в одному із судів Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя.

Князєв перебував під вартою із травня 2023 року, за цей час його застава зменшувалася сім разів. У травні 2023 року вона становила 107,3 мільйона гривень, а в кінці місяця — 75 мільйонів. У вересні того ж року суд зменшив суму до 55 мільйонів гривень, у кінці вересня — до 45 мільйонів, у жовтні до 35 мільйонів, а на початку грудня — до 27 мільйонів. Наприкінці грудня 2023 року заставу знизили до 20 мільйонів гривень.