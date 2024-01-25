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ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом визнати депортацію українських дітей геноцидом

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Євгенія Кравчук

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно ухвалила резолюцію про становище дітей України, яка закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей росією геноцидом.

Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Порівняно з Резолюцією 2495 (2023), яку Асамблея ухвалила у квітні минулого року, сьогоднішній документ містить додаткові положення на захист українських дітей.

ПАРЄ одностайно ухвалила резолюцію про становище дітей України.

Євгенія Кравчук

«Важливо, що документ поновив положення про те, що депортація дітей України є воєнним злочином, злочином проти людяності та містить ознаки геноциду», — наголосила Євгенія Кравчук.

Асамблея закликала посилити політичну підтримку та підтримку гуманітарних організацій для захисту внутрішньо переміщених дітей. Також резолюція підтримала ініціативу Bring Kids Back UA та створення Міжнародної коаліції країн з повернення маленьких українців.

ПАРЄ закликає:

Окрім того, Асамблея посилить співпрацю шляхом створення Аd hoc комітету, який дозволить парламентарям сприяти покращенню становища дітей України, де б вони не перебували.