КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету

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KCNA

Північна Корея 24 січня провела випробування стратегічної крилатої ракети нового типу Pulhwasal-3-31. Цей запуск крилатих ракет став першим у новому році та першим після останнього такого запуску у вересні 2023 року.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на Головне ракетне управління Північної Кореї.

У КНДР пояснили, що випробувальні стрільби є «процесом постійного оновлення системи озброєння» та регулярною й обовʼязковою діяльністю. У звіті не наводять подробиць, як далеко пролетіла ракета, і додають, що випробування не вплинуло на безпеку сусідніх країн і нібито не повʼязане з поточною регіональною обстановкою.

Перший випробувальний запуск нової стратегічної крилатої ракети Pulhwasal-3-31. KCNA

Агентство Yonhap зазначає, що запуск крилатої ракети не є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють використання КНДР технологій балістичних ракет. Але це може становити серйозну загрозу безпеці країни, оскільки на таких ракетах можуть встановити ядерні боєголовки.

Військові Південної Кореї заявили, що останній запуск Північної Кореї, схоже, спрямований на підвищення можливостей існуючих крилатих ракет, але не надали додаткових деталей. Південнокорейські аналітики кажуть, що Pulhwasal-3-31 розглядають як ядерну зброю, оскільки номер у назві ракети ідентичний ракеті Hwasan-31 — це тактична ядерна боєголовка, яку Північна Корея вперше показала в березні 2023 року.

«Цифра 31 натякає на потужність тактичної ядерної боєголовки Північної Кореї, яку розробляють», — сказав керівник ракетного центру Корейського науково-дослідного інституту національної стратегії Чан Йонг Кеун.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хоче, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.