Мінʼюст просить ВАКС конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

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Олексій Арунян / Ґрати

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про конфіскацію активів експрезидента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка, який до 2016 року очолював московське представництво «Мотор Січі».

Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту.

Мінʼюст просить стягнути:

більш як 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок);

корпоративні права більш ніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах компаній «МОТОР-ГАРАНТ», «Вінницький авіаційний завод», «Вертольоти МСБ»;

частки Богуслаєва і Кононенка в статутному капіталі фірми «ЖЕКОН»;

майнові права, зокрема на торгівельні марки та патенти на промислові зразки;

чималу кількість вогнепальної зброї.

Справа Богуслаєва

22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼ ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді — він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів (навіть після повномасштабного вторгнення). Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна запровадила санкції. Пізніше СБУ встановила, що Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року. Він продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування, і скаржився їм на удари по заводу та мародерство солдатів рф. ДБР уже передало військовим гелікоптер Мі-2.

10 травня 2023 року журналісти «Схем» виявили, що Вʼячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін до росії.