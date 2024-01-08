Український посол: Іран досі не назвав імен нібито засуджених за збиття рейсу МАУ PS752

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Іран досі не назвав імен десятьох військовослужбовців, яких нібито засудили у квітні минулого року за збиття у 2020 році українського пасажирського лайнера рейсу PS752 авіакомпанії МАУ.

Про це Украінформу розповів тимчасовий повірений у справах України в Ірані Євген Кравченко.

Він нагадав, що іранські ЗМІ у квітні 2023 року писали про вирок для десятьох військових, які пройшли 20 судових засідань. Імені жодного засудженого не розголошували, усе публікували лише у межах іранської юридичної кваліфікації.

Кравченко пояснив, що обвинувачених 2 та 3 ланки (особовий склад ЗРК «Тор-М1») засуджено до одного року, обвинуваченого 4 ланки (відповідального системи) і обвинуваченого 5 ланки (відповідального за командний пункт системи) — до трьох років, обвинуваченого 6 ланки (тодішнього командира 5 Тегеранської бази ППО) — до двох років, обвинуваченого 7 ланки (чергового офіцера регіонального центру управління операціями Тегерана) — до двох років, обвинуваченого 8 ланки (тодішнього командувача регіонального центру управління операціями Тегерана) — до півтора року, обвинуваченого 9 ланки (тодішнього командувача зоною ППО Тегерана) — на один рік, обвинуваченого 10 ланки (тодішнього командувача ППО Повітряно-космічних сил КВІР) — на один рік.