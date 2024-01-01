ООН вивела миротворчу місію з Малі
- Автор:
- Олександра Амру
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Організація Об’єднаних Націй офіційно завершила багатопрофільну комплексну місію ООН для стабілізації в Малі (MINUSMA).
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
Після етапу виведення військ з понеділка, 1 січня, розпочнеться «етап ліквідації» місії.
За словами Гутерреша, військове обладнання передадуть владі Малі — з 2020-го року державою править військова хунта. Він також додав, що розірвання існуючих контрактів вимагатиме часу.
У своїй заяві генсек ООН вшанував пам’ять 311 загиблих співробітників місії MINUSMA.
- У червні 2023 року міністр закордонних справ Малі Абдулає Діоп вимагав від Ради безпеки ООН вивести з країни миротворчу місію. Він заявив, що ООН не змогла зробити ситуацію в країні безпечнішою, ба більше — посилила своїми діями «почуття недовіри» серед населення країни. Після цього Радбез ООН одностайно схвалив рішення достроково припинити місію в Малі до кінця 2023 року.
- 24 травня 2021 року в Малі стався черговий військовий переворот. Бойовики затримали тимчасового президента Ба Ндау, премʼєр-міністра Моктара Уана та новопризначеного міністра оборони Сулеймана Дукура. Це сталося через годину після оголошення про формування другого перехідного уряду з 25 міністрів, до складу якого не увійшли голова МВС Марі Модібо Коне і голова Міноборони Садіо Камара. Ндау й Уана відвезли на військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако. На тлі цього в країні спалахнули заворушення.
- На початку 2022 року Франція звинуватила російських «вагнерівців» у розкраданні ресурсів Малі. Ще у вересні 2021 року стало зрозуміло, що в країну зайшли військові формування росії. Тоді «ПВК Вагнера» зайняла одну з покинутих французьких баз.
- 17 лютого 2022 року резидент Франції оголосив про повне виведення військ з Малі. Війська Франції перебували там майже 10 років, вихід з Малі тривав до пів року.