Найбільший контейнерний перевізник світу Maersk відновить рух у Червоному морі

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Міжнародна данська компанія Maersk оголосила, що відновить рух контейнеровозів з Азії до Європи через Червоне море і Суецький канал.

Про це повідомляє CNN.

Причиною рішень компанії стала операція США та союзників із патрулювання морського шляху для захисту цивільних суден від атак терористів.

Компанія заявила, що планує відправити перші кораблі морським шляхом якнайшвидше. Однак попередила, що залежно від ступеня ризику вона може скасувати своє рішення.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Угруповання підтримує ХАМАС у його війні з Ізраїлем.

Спочатку хусити захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли в заручники до 25 людей. Наприкінці листопада була невдала спроба захопити танкер Central Park. На допомогу прийшов есмінець USS Mason — нападників затримали.

У грудні хусити почали атакувати ракетами і безпілотниками як торгові судна, так і військові кораблі США і Франції. Після цього поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, що зʼєднує Червоне море з Індійським океаном, протикорабельна ракета влучила в танкер із хімікатами STRINDA, який ішов під прапором Норвегії. Ракету випустили з Ємену, який контролює іранське проксі-угруповання хуситів «Ансар Алла». Пізніше хусити атакували два судна: контейнеровоз «Аль-Джасра», який прямував під прапором Ліберії з Греції до Сінгапуру, і контейнеровоз MSC Palatium III, теж під ліберійським прапором. Есмінець Королівського флоту Великої Британії HMS Diamond 16 грудня збив ракетою Sea Viper ймовірний безпілотник, який націлився на торгове судно в Червоному морі.

Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу данський Maersk призупинив усі перевезення Червоним морем. Нафтовий гігант BP теж призупинив усі поставки Червоним морем. Німецька транспортна компанія Hapag-Lloyd заявила про такий самий крок.

19 грудня Сполучені Штати оголосили про початок спільної операції десяти країн задля безпеки морського руху в Червоному морі на тлі атак єменських хуситів на танкери й судна. За три дні Пентагон заявив, що понад 20 країн уже приєдналися до операції Prosperity Guardian.

У суботу, 23 грудня, іранський безпілотник влучив у танкер з хімікатами Chem Pluto, що йшов Індійським океаном. Це вже сьома іранська атака на комерційне судно з 2021 року.