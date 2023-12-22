Нідерланди почали готувати 18 винищувачів F-16 для передачі Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Reuters
Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, повідомив премʼєр країни Марк Рютте.
«Окрім дозволу на експорт, для передачі необхідно дотриматися низки інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури», — зазначив Рютте.
Президент України Володимир Зеленський подякував Рютте за рішення.
Також він подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової допомоги ЄС обсягом €50 млрд.
«Обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками й засобами протиповітряної оборони. Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7», — додав Зеленський.
- Україна очікує понад 70 американських винищувачів F-16 від Нідерландів (42 машини, з яких частина тренувальні), Данії (19 одиниць), Норвегії (кількість не оголошена) та Бельгії (заявлена передача кількох одиниць). У вересні стало відомо, що влада Швеції розмірковує над передачею Україні в майбутньому винищувачів Saab JAS 39 Gripen.
- Українські пілоти й технічний персонал уже проходять підготовку в Данії, Британії та США. До підготовки також погодилися долучитися Франція, Бельгія і Канада. У Румунії відкрили навчальний центр підготовки пілотів F-16, де вчитимуться й українці.
- 20 листопада делегація Міністерства оборони України на конференції в Копенгагені представила західним союзникам концепцію нової спецструктури для інтеграції винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.
- Газета The Wall Street Journal писала, що українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже в лютому 2024 року, тобто цієї зими — за умови, що не буде затримок із поставками.