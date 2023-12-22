Нідерланди почали готувати 18 винищувачів F-16 для передачі Україні

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Reuters

Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, повідомив премʼєр країни Марк Рютте.

«Окрім дозволу на експорт, для передачі необхідно дотриматися низки інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури», — зазначив Рютте.

Президент України Володимир Зеленський подякував Рютте за рішення.

Також він подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової допомоги ЄС обсягом €50 млрд.

«Обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками й засобами протиповітряної оборони. Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7», — додав Зеленський.