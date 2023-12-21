Суд вшосте зменшив заставу Всеволоду Князєву
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбулося засідання щодо запобіжного заходу ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву. Йому вкотре зменшили розмір застави — з 27 до 20 мільйонів гривень.
Це вже шосте зменшення застави Князєва. У травні 2023 року застава становила 107,3 мільйона гривень, а в кінці місяця — 75 мільйонів. У вересні суд зменшив суму до 55 мільйонів гривень, у кінці вересня — до 45 мільйонів, а у жовтні до 35 мільйонів. Лише на початку грудня розмір застави зменшили до 27 мільйонів гривень.
Проте сам запобіжний захід не змінили. Князєв пробуде під вартою до 2 лютого 2024 року.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі у майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень.
- 13 жовтня суд виніс вирок адвокату Олегу Горецькому, якого разом із Князєвим викрили на хабарі. Детальніше — тут. Горецький пішов на угоду з прокурором, тому отримав 5 років умовно з іспитовим строком у 3 роки. Також він має переказати 21 мільйон гривень у Фонд United 24 на проєкт «Армія дронів».