Суд вшосте зменшив заставу Всеволоду Князєву

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В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду відбулося засідання щодо запобіжного заходу ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву. Йому вкотре зменшили розмір застави — з 27 до 20 мільйонів гривень.

Це вже шосте зменшення застави Князєва. У травні 2023 року застава становила 107,3 мільйона гривень, а в кінці місяця — 75 мільйонів. У вересні суд зменшив суму до 55 мільйонів гривень, у кінці вересня — до 45 мільйонів, а у жовтні до 35 мільйонів. Лише на початку грудня розмір застави зменшили до 27 мільйонів гривень.

Проте сам запобіжний захід не змінили. Князєв пробуде під вартою до 2 лютого 2024 року.