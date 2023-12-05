Суд залишив у СІЗО колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва і знову зменшив заставу
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Вищий антикорупційний суд залишив ще на два місяці (до 2 лютого 2024 року) під вартою колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суддя підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу, але вкотре зменшив розмір застави. Це вже пʼяте зменшення. У травні 2023 року застава становила 107,3 мільйона гривень, а в кінці місяця — 75 мільйонів. У вересні суд зменшив суму до 55 мільйонів гривень, у кінці вересня — до 45 мільйонів, а у жовтні до 35 мільйонів.
Тепер суму з 35 мільйонів зменшили до 27 мільйонів гривень.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі у майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. 5 вересня суд зменшив суму застави до 55 мільйонів.
- 13 жовтня суд виніс вирок адвокату Олегу Горецькому, якого разом із Князєвим викрили на хабарі. Горецький пішов на угоду з прокурором, тому отримав 5 років умовно з іспитовим строком у 3 роки. Також він має переказати 21 мільйон гривень у Фонд United 24 на проєкт «Армія дронів».