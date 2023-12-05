Суд залишив у СІЗО колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва і знову зменшив заставу

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Вищий антикорупційний суд залишив ще на два місяці (до 2 лютого 2024 року) під вартою колишнього очільника Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суддя підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу, але вкотре зменшив розмір застави. Це вже пʼяте зменшення. У травні 2023 року застава становила 107,3 мільйона гривень, а в кінці місяця — 75 мільйонів. У вересні суд зменшив суму до 55 мільйонів гривень, у кінці вересня — до 45 мільйонів, а у жовтні до 35 мільйонів.

Тепер суму з 35 мільйонів зменшили до 27 мільйонів гривень.