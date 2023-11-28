ХАМАС звільнив іще 11 ізраїльських заручників

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Увечері 27 листопада угруповання ХАМАС звільнило з полону ще 11 ізраїльських заручників — їх передали Червоному Хресту.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Нині звільнені перебувають у лікарні на території Ізраїлю. Це була четверта група заручників. Їх звільнення завершує список з 50 полонених, які за угодою із ХАМАС мали бути звільнені в рамках чотириденного перемирʼя.

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Напередодні угоду про припинення вогню в секторі Гази продовжили ще на два дні. За попередньою інформацією, в обмін на це ХАМАС погодився звільнити ще 20 ізраїльських заручників 28—29 листопада, а Ізраїль має віддати 60 палестинців. За першою угодою Ізраїль мав отримати 50 заручників, а палестинці — 150 увʼязнених.