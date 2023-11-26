ХАМАС звільнив іще 17 заручників — 13 ізраїльтян та чотирьох громадян Таїланду

Новини

Палестинський рух ХАМАС пізно ввечері 25 листопада звільнив 13 ізраїльтян та чотирьох громадян Таїланду, яких захопили в полон у перший день нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що їх у секторі Гази передали представникам Червоного Хреста, після чого звільнених вивезли в Ізраїль у лікарні. Серед ізраїльтян переважно жінки та четверо дітей.

ХАМАС вночі у своєму Telegram опублікував відео передачі заручників. Судячи з кадрів, більшість у задовільному фізичному стані. Бойовики навіть з ними прощалися.

Ізраїль натомість випустив із тюрем заарештованих за напади 39 палестинців, більшість з яких молоді хлопці. Усіх їх доправили на Західний берег річки Йордан.

Це друга група заручників, передана ХАМАС в рамках угоди з Ізраїлем. У пʼятницю, 24 листопада, звільнили 13 ізраїльських заручників та 12 робітників із Таїланду. Премʼєр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін тоді заявив, що їх звільнили не в межах угоди — про робітників домовлялись окремо.