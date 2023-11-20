Міноборони України представило концепцію спецструктури для інтеграції винищувачів F-16
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Делегація Міністерства оборони України на конференції в Копенгагені представила західним союзникам концепцію нової спецструктури при відомстві для інтеграції винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.
Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
Павлюк зазначив, що програма інтеграції складатиметься з двох етапів — «швидкого треку» до кінця 2024 року і «масштабування».
Основними напрямами роботи стануть:
- підтримка і розвиток інфраструктури аеродромів;
- всебічний захист аеродромної інфраструктури, включно з ППО;
- відбір і навчання пілотів та іншого авіаперсоналу;
- підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;
- міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові й адміністративні функції.
Павлюк наголосив, що в Україні вже триває оцінка аеродромів для F-16, а перші українські пілоти й техніки проходять навчання на цих винищувачах.
- Передати Україні винищувачі F-16 погодилися чотири країни — Данія (19 літаків), Нідерланди (42 машини, з яких частина тренувальні), Норвегія (кількість не оголошена) і Бельгія (заявлена передача кількох одиниць). Українські пілоти й технічний персонал вже проходять підготовку у Данії, Британії та у США. До підготовки також погодились долучитися Франція, Бельгія і Канада. У Румунії відкрили навчальний центр підготовки пілотів F-16, де вчитимуться й українці.
- Очікується, що досвідчені українські пілоти зможуть пройти навчання на F-16 за три місяці. У вересні цього року газета The Wall Street Journal писала, що українські пілоти можуть почати використовувати F-16 у бою вже в лютому 2024 року, тобто цієї зими — за умови, що не буде затримок із поставками.