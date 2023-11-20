Міноборони України представило концепцію спецструктури для інтеграції винищувачів F-16

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Делегація Міністерства оборони України на конференції в Копенгагені представила західним союзникам концепцію нової спецструктури при відомстві для інтеграції винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Павлюк зазначив, що програма інтеграції складатиметься з двох етапів — «швидкого треку» до кінця 2024 року і «масштабування».

Основними напрямами роботи стануть:

підтримка і розвиток інфраструктури аеродромів;

всебічний захист аеродромної інфраструктури, включно з ППО;

відбір і навчання пілотів та іншого авіаперсоналу;

підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові й адміністративні функції.

Павлюк наголосив, що в Україні вже триває оцінка аеродромів для F-16, а перші українські пілоти й техніки проходять навчання на цих винищувачах.