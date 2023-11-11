Флот морських дронів за рік атакував 8 суден Чорноморського флоту рф

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Флот морських дронів за рік уразив частину Чорноморського флоту рф. Про це повідомила платформа UNITED24, яка 11 листопада 2022 року розпочала збір на перший у світі флот морських дронів.

У списку пошкоджених або знищених суден: «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Новоросійськ», «Акула» та «Серна».