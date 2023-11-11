Флот морських дронів за рік атакував 8 суден Чорноморського флоту рф
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Флот морських дронів за рік уразив частину Чорноморського флоту рф. Про це повідомила платформа UNITED24, яка 11 листопада 2022 року розпочала збір на перший у світі флот морських дронів.
У списку пошкоджених або знищених суден: «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Новоросійськ», «Акула» та «Серна».
- Остання атака морськими дронами на російський флот була вночі 10 листопада. Тоді безпілотники знищили два російські десантні кораблі «Серна» та «Акула».
- У жовтні Україна заявляла, що росія розосереджує свій флот і відводить кораблі від Севастополя в Новоросійськ, Феодосію та Керч. Вочевидь, розосередження кораблів повʼязане з атаками українських дронів.