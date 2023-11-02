Кіпр став 30 країною, що приєдналася до «гарантій безпеки» для України

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Республіка Кіпр стала 30 країною, яка приєдналася до Вільнюської декларації G7 про «гарантії безпеки» для України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Гарантії безпеки для України

12 липня країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладання двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.

Нещодавно до гарантій безпеки приєдналися Чорногорія, Болгарія, Греція і Північна Македонія. Також до них долучилися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія, Румунія, Естонія та Литва.