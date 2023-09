Що подивитися у вихідні. «Чудова історія Генрі Шугара» Веса Андерсона, детектив «Плазуни» з Бенісіо дель Торо і несподівано чарівний музичний фільм «Флора та син»

«Чудова історія Генрі Шугара» і ще три короткометражки від Веса Андерсона

Про що фільми. Екранізація чотирьох оповідань валлійського письменника Роальда Дала. «Чудова історія Генрі Шугара» ― найбільша, фільм йде 39 хвилин. «Лебідь», «Щуролов» і «Отрута» ― по 17 хвилин. Більшість акторів грають одразу кілька ролей в кількох короткометражках. Генрі Шугар ― заможний холостяк, який витрачає отримані у спадок гроші на азартні ігри. Одного разу він дізнається про книгу, яка може допомогти йому отримати надприродні здібності, аби легко вигравати в казино.

The Wonderful Story of Henry Sugar / Netflix / режисер — Вес Андерсон / у головних ролях — Рейф Файнз, Бенедикт Камбербетч, Дев Пател, Руперт Френд, Річард Айоаді, Бен Кінгслі, Аса Дженнінгс / тривалість — 4 короткометражки / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. The Guardian припускає, що ніхто з числа сучасних режисерів, крім Веса Андерсона, не зміг би так добре екранізувати цей матеріал. Оглядач на RogerEbert пише, що в цій екранізації форма чудово підкреслює зміст.

Детективний трилер «Плазуни»

Про що фільм. Саммер Елсвік ― агент з продажу нерухомості, яка працює на магната Вілла Грейді. Одного дня її знаходять убитою у штаті Мен, у будинку, який вона мала продати. За справу береться детектив Том Ніколс, який переїхав разом з дружиною в Мен із Філадельфії. Ніколс зіштовхується зі значною кількістю підозрюваних ― виявляється, що Елсвік вела доволі активне життя. А її стосунки з Грейді не були суто робочими.

Reptile / Netflix / режисер — Грант Сінгер / у головних ролях — Бенісіо дель Торо, Джастін Тімберлейк, Ерік Боґосян, Алісія Сільверстоун / тривалість — 2 години 16 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 45% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The New York Times каже, що режисеру вдається тримати інтригу, особливо в деталях, але сюжетні контури всієї історії виявилися надто розмитими. The Guardian нарікає на відсутність драматичного фіналу ― глядачам дадуть відповіді на всі запитання, але саме трилера під кінець вже майже не буде.

Супергеройський серіал «Покоління V»

Про що серіал. Спіноф «Хлопаків», дія якого відбувається після третього сезону основного серіалу. «Покоління V» концентрується на історії юних супергероїв, які тільки вчаться управляти своїми здібностями. Марі Моро ― молода дівчина, яка випадково вбиває своїх батьків через те, що вміє перетворювати на зброю власну кров. Спочатку Марі потрапляє до вʼязниці для підлітків, а потім ― до Школи боротьби зі злочинністю Університету Годолкіна, якою керує корпорація Vought International.

Gen V / Amazon Prime / шоуранери — Крейг Розенберг, Еван Голдберг, Ерік Кріпке / у головних ролях — Джаз Сінклер, Ченс Пердомо, Медді Філліпс, Дерек Лух / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що окрім Марі, гарно прописаних героїв поки що майже немає, але загалом шоу викликає ностальгію за серіалами на кшталт «Баффі ― винищувачки вампірів». IGN називає серіал «надпотужним нокаутом» із чудовою історією і подачею.

Музичне драмеді «Флора та син»

Про що фільм. Флора ― одинока матір із Дубліну, чий син-підліток Макс зовсім відбився від рук. Коли його хуліганство перетинає межу закону, поліція радить Флорі знайти сину якесь хобі, щоб відвернути його від дрібних крадіжок. Флора знаходить у контейнері для сміття чиюсь стару гітару, але Макс, який любить реп, не дуже цим зацікавився. Тоді Флора записується на дешеві уроки Джеффа ― онлайн-вчителя гри на гітарі з Лос-Анджелесу.

Flora and Son / Apple TV+ / режисер — Джон Карні / у головних ролях — Ів Г'юсон, Джозеф Гордон-Левітт, Орен Кінлан / тривалість — 1 година 37 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. The New York Times каже, що попри певні огріхи цей фільм ― потужне висловлювання про важливість творчої самореалізації. The Guardian пише про незграбний фінал, але все ж називає картину чарівною.

Документальний мінісеріал «Хто вбив Джилл Дандо?»

Про що серіал. Двадцять шостого квітня 1999 року застрелили британську журналістку і телеведучу Джилл Дандо. Розслідування тривало понад рік, за його результатами заарештували Баррі Джорджа, який жив неподалік від Дандо і свого часу вже переслідував жінок. Спочатку Джорджа засудили до довічного увʼязнення, але у 2008 році апеляційний суд повністю його виправдав. У справі Джилл Дандо досі залишається багато запитань, на які й намагається знайти відповідь ця документалка.

Who Killed Jill Dando? / Netflix / режисер — Маркуc Плаурайт / в головній ролі (у реконструкціях подій) — Гарет Сноу / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що мінісеріал не відповідає на основні запитання, а створений скоріше для того, щоб нагадати про цю нерозкриту справу. The Independent хвалить серіал за інтервʼю з Баррі Джорджем, але теж зазначає, що до відповіді на запитання, хто вбив Джилл Дандо, ми все одно не наблизилися.

