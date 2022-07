Що подивитися у вихідні. «Сіра людина» з Раяном Ґослінґом, документалка про Пола Ньюмана та Джоан Вудворд і новий сезон серіалу «Не з першої спроби», який ви не дивилися (а дарма)

Шпигунський бойовик «Сіра людина»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману Марка Гріні 2009 року. І на сьогодні найдорожчий повнометражний фільм Netflix із бюджетом у $200 мільйонів. Колишнього агента ЦРУ, відомого під позивним «Шостий», визволяють із вʼязниці, щоб залучити до секретних місій з ліквідації людей. Під час однієї з них він дізнається дещо про справжні мотиви свого керівництва. Шостий стає втікачем, а його слідом відправляють іншого вбивцю — психопатичного Ллойда Гансена.

The Gray Man / Netflix / режисери — Ентоні та Джо Руссо / у головних ролях — Раян Ґослінґ, Кріс Еванс, Ана де Армас / тривалість — 2 години 9 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що стрічка перенасичена погонями та перестрілками, а глядачам банально важко хоч за щось зачепитися поглядом. Оглядач на RogerEbert вважає, що у фільмі багато непоганого екшну, але ви навряд згадаєте його за кілька днів після перегляду.

Анімаційний серіал «Світ Юрського періоду: Крейдовий табір» — пʼятий сезон

Про що серіал. Новий мультсеріал франшизи «Парк Юрського періоду», події якого відбуваються до, під час і після подій фільму «Світ Юрського періоду» 2015 року. Шестеро підлітків прибувають до інноваційного наукового табору на острові Нублар. І, звісно, динозаври вириваються на волю. Тож підліткам доведеться битися за своє життя, потоваришувати з деякими мешканцями парку та поступово розкрити його таємниці. Пʼятий сезон буде останнім.

Jurassic World Camp Cretaceous / Netflix / шоуранер — Зак Стенц / у головних ролях (озвучка) — Пол-Майкл Вільямс, Сін Гімброн, Косар Мухаммед / тривалість — 12 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. IGN вважає, що пʼятий сезон став несподівано жорстким, і це трохи псує враження від серіалу. ReadySteady Cut пише, що авторам вдалося завершити серіал на тій самій ноті, на якій він починався — там досі багато емоцій, небезпеки та пригод разом із любовʼю та дружбою.

Горор «Американські історії жахів» — другий сезон

Про що серіал. Другий сезон спін-офу серіалу «Американська історія жаху». На відміну від основного серіалу, що був антологією, у спін-офі кожна серія розповідає окрему історію. Утім, персонажі, місця та події інколи перегукуються із сюжетами минулих сезонів основного серіалу. Новий сезон починається з історії навіженого лялькаря Ван Вірта.

American Horror Stories / Hulu / шоуранери — Раян Мерфі та Бред Фелчак / у головних ролях — Деніс О'Гейр, Крістін Фросет, Х'юстон Джекс Тау / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 95% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. Оглядач на Decider пише, що серіал досі не втратив ані почуття гумору, ані відчуття стилю. Gamerant каже, що другий сезон поки виглядає перспективнішим за перший.

Комедійний серіал «Не з першої спроби» — третій сезон

Про що серіал. Ніккі та Джейсон мріяли про дитину, але не могли її мати через медичні проблеми. І вони вирішують усиновити. До початку третього сезону Ніккі та Джейсон стали прийомними батьками вже для двох дітей. Тож тепер більшість жартів і смішних ситуацій будуть повʼязані з вихованням, а не з процесом усиновлення, як на початку серіалу.

Trying / Apple TV+ / шоуранер — Енді Волтон / у головних ролях — Естер Сміт, Рейф Сполл, Імелда Стонтон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes (другого сезону) — 100% від критиків, 97% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Оглядач на ReadySteadyCut вважає, що третій сезон не гірший за попередній, а сам серіал називає прихованою телевізійною перлиною, яку обовʼязково треба подивитися. Culture Whisper пише, що кожен епізод серіалу — історія любові, турботи та гуманізму.

Документальний мінісеріал «Останні кінозірки»

Про що фільм. Документальний фільм із 6 епізодів про життя видатних американських акторів Пола Ньюмана та Джоан Вудворд, які були одружені пів століття — з 1958 року до смерті Ньюмана у 2008-му. На їхньому прикладі режисер фільму Ітан Гоук досліджує теми шлюбу й акторської популярності.

The Last Movie Stars / HBO Max / режисер — Ітан Гоук / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що автори фільму елегантно поєднують велику кількість матеріалів — старі та нові інтервʼю, кадри з фільмів Ньюмана та Вудворд і багато іншого. New Yorker вважає, що фільму вдалося передати дивовижну енергетику того часу, коли подружжя акторів будувало карʼєри й особисте життя.

