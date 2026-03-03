Три дні триває нова війна на Близькому Сході. Від неї постраждав Захід? Що вона означає для України? Максимально коротко

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Минуло три дні від початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану. США та Ізраїль атакували понад тисячу цілей. Іран відповів масованими обстрілами американських баз у Катарі, Кувейті, Бахрейні та ОАЕ. Частина ударів зачепила цивільну інфраструктуру в країнах Перської затоки, що паралізувало авіасполучення та туризм у регіоні.

Кувейтська протиповітряна оборона помилково збила три американські винищувачі F-15. Усі пілоти катапультувалися та вижили, а Центральне командування США назвало це інцидентом дружнього вогню. Регіональні союзники Ірану також вступили у війну. Ліванське угруповання «Хезболла» почало обстрілювати північну частину Ізраїлю зі своєї території. Ізраїльські війська відповіли ударами по позиціях у Лівані. Єменські хусити пригрозили знову атакувати судноплавні маршрути у Червоному морі.

Різко впала інтенсивність руху кораблів через Ормузьку протоку — вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Формальної блокади поки що немає, та частина судноплавних компаній уже змінила маршрути або призупинила рейси. Танкерні оператори не хочуть наражати судна й екіпажі на ризик атак. Страхування в зоні бойових дій подорожчало майже одразу: страховики підвищують премії або вимагають додаткових гарантій. Повністю протоку не закрили, але через ризик атак і зростання страхових ставок судновласники почали скасовувати рейси. Частина суден повернулася в порти або чекає поза маршрутом.

Після ескалації бойових дій різко зросли ціни на нафту. Ринок відреагував тому, що нафтові трейдери закладають у ціну ризик перебоїв у поставках. Дорожче страхування означає дорожчу логістику. Дорожча логістика означає дорожчу нафту. Цей ланцюг уже підняв світові ціни на енергоносії. Ціни на європейський природний газ 2 березня зросли майже на 50%.

Від постачання нафти з Близького Сходу залежать великі економіки, включно з Китаєм, Японією, Південною Кореєю, Тайванем та Індією. Багато азійських країн мають запаси нафти та газу, яких їм вистачить на наступні тижні та місяці, але триваліша війна або рішення Ірану блокувати Ормузьку протоку становитимуть серйозну загрозу для їхніх економік.

Війна зупинила авіасполучення по всьому Близькому Сходу. Країни регіону одна за одною закрили повітряний простір: Іран, Ізраїль, Катар, Ірак, Кувейт, Бахрейн та ОАЕ. Дубай, Абу-Дабі та Доха — ключові транзитні хаби між Європою та Азією — припинили роботу або різко скоротили рейси. За даними Guardian, лише за одну добу понад 3 400 рейсів скасували в семи головних аеропортах регіону. Три найбільші авіакомпанії — Emirates, Qatar Airways та Etihad — призупинили польоти. Щодня через ці хаби проходить близько 90 тисяч пасажирів.

Сотні тисяч людей застрягли або змушені шукати альтернативні маршрути, а уряди готують евакуацію громадян. Авіакомпанії скасовують рейси не лише в регіоні — маршрути до Індії, Європи й Південно-Східної Азії подовжуються або змінюються через обхід небезпечних зон. Близький Схід — один із головних авіатранзитних вузлів світу. Коли він зупиняється, ланцюгова реакція охоплює глобальну авіацію. Авіакомпанії втрачають мільйони доларів щодня, що вже трапилося з акціями авіакомпаній США, Азії та Європи.

Скриншот сервісу FlightRadar24 показує майже порожній повітряний простір над Іраном, Іраком та країнами Перської затоки після масових скасувань рейсів, 2 березня 2026 року. Flightradar24

Що це означає для України: ППО і ракети стануть дефіцитнішими, а Росія (дуже ймовірно) більше заробить на нафті

ППО і ракети можуть стати дефіцитом. США використовують системи протиповітряної оборони та ракети-перехоплювачі на Близькому Сході. Це ті самі типи боєприпасів, які потрібні Україні для захисту від російських ракет і дронів. Президент Володимир Зеленський вже заявив, що затяжна війна проти Ірану може вплинути на темпи постачання систем ППО Україні. Водночас поки що від США та Європи не було сигналів, що війна на Близькому Сході може вплинути на ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України, зокрема і дефіцитних ракет PAC-3 для Patriot.

Проблема не в політичному рішенні, а у виробництві: ракети для Patriot, NASAMS та інших систем виготовляють обмеженими партіями. Якщо США паралельно ведуть дві інтенсивні кампанії, їм доведеться розподіляти запаси.

Дорожча нафта — (може означати) більше грошей для Росії. Якщо світові ціни на нафту зростають, це напряму впливає на доходи країн-експортерів. Росія залишається одним із найбільших постачальників нафти у світі (навіть після всіх санкцій). Москва продає свою основну експортну марку Urals зі знижкою до Brent — міжнародного еталону, який визначає світову ціну на нафту. Urals продають зі знижкою, але якщо зростає Brent, зазвичай дорожчає і російська нафта.

Чи дійсно бюджет Росії отримає більше доходів від продажу нафти — поки що незрозуміло. Цієї неділі кілька країн групи ОПЕК+, включаючи Росію, оголосили, що з квітня збільшать видобуток на 206 тисяч барелів на день, щоб компенсувати потенційний дефіцит — тож ціна, дуже ймовірно, повернеться до попередніх значень.

Ціна російської нафти Urals із вересня 2025 року поступово знижувалася і досягла мінімуму наприкінці грудня. 27 лютого Urals подорожчала до $58,94 за барель. «Бабель»

Якщо спільна американо-ізраїльська операція якимось дивом призведе до зміни влади в Ірані, це стане вже другою серйозною політичною втратою Росії на Близькому Сході — після падіння режиму Башара Асада в Сирії. Такий розвиток подій може перекрити Росії шляхи обходу західних санкцій, ускладнити транзит нафти та постачання газу через Іран, а також поставити під загрозу спільні багатомільярдні проєкти — як у нафтовій, так і в ядерній галузі. Постраждає й особистий імідж Путіна, який неодноразово пропонував себе як посередника у переговорах з Іраном. Але навіть Дональд Трамп уже порадив йому: «Спершу треба владнати ситуацію з Росією».