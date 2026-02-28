Що подивитися у вихідні. «Бріджертони»! А також продовження серіалу «Монарх: Спадщина монстрів» з Куртом Расселом та епічний бойовик про піратів

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Науково-фантастичний серіал «Рай» — другий сезон

Про що серіал. Дія серіалу відбувається у велетенському підземному бункері «Рай» через три роки після глобальної катастрофи, у якій загинули мільйони людей і змінився світ. У бункері мешкає еліта суспільства, зокрема колишній президент США Кел Бредфорд, якого охороняє спецпідрозділ на чолі з агентом Ксавʼєром Коллінзом. Одного дня Коллінз знаходить мертвого політика в його кабінеті — і стає одним з підозрюваних у вбивстві. Розслідуючи смерть Бредфорда, Коллінз дізнається про масштабну політичну змову і правду про причини катастрофи. У другому сезоні в бункері загострюється боротьба за владу, а Коллінз тим часом наважується вийти назовні.

Paradice / Hulu / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Ден Фогельман / у головних ролях — Стерлінг К. Браун, Шейлін Вудлі, Ніколь Брайдон Блум, Джуліанна Ніколсон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Collider пише, що серіал вдало масштабувався й за новими персонажами цікаво спостерігати. Проте бракує балансу між сюжетними лініями всередині бункера та поза ним. Decider пише, що другий сезон цікаво розповідає, що відбувалося за межами «Раю» в перші три роки після катастрофи.

Костюмована драма «Бріджертони» — друга частина четвертого сезону

Про що серіал. Новий сезон серіалу про епоху Регентства. Другий за старшинством син Бріджертонів Бенедикт нарешті погоджується на вмовляння матері одружитися й звертає увагу на дебютанток під час балу-маскараду в родинному маєтку. З-поміж десятків дівчат, зачарованих Бенедиктом, виділяється таємнича незнайомка в сріблястому вбранні, яка тікає опівночі й випадково залишає Бенедикту свою рукавичку. Шукаючи леді в сріблястому в усіх знатних домах, Бенедикт навіть не уявляє, що його «Попелюшка» — непомітна покоївка Софі, що служить своїй мачусі леді Арамінті Ган.

Bridgerton / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Кріс Ван Дусен / у головних ролях — Люк Томпсон, Єрін Ха, Кеті Люнг / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 67% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. IGN пише, що в другій половині сезону сюжетні лінії персонажів вдало переплітаються, а несподіваний фінал сезону приголомшує. Оглядачка Decider пише, що найпалкіші любовні сцени — у продовженні сезону, і вони вийшли захопливими.

Фантастичний серіал «Монарх: Спадщина монстрів» — другий сезон

Про що серіал. Серіал у всесвіті MonsterVerse Legendary, який сюжетно повʼязаний із фільмами «Годзілла» (2014), «Конг: Острів Черепа» (2017) і «Годзілла ІІ: Король монстрів» (2019). Це історія трьох поколінь членів організації «Монарх», яка займається питанням велетенських монстрів. Їхнє існування стало очевидним для людства, після битви Годзілли та МУТО, які в процесі зруйнували Сан-Франциско.

Monarch: Legacy of Monsters / Apple TV+ / є українські субтитри / шоуранери — Кріс Блек і Зал Метт Фрекшн / у головних ролях — Курт Расселл, Анна Савай, Рен Ватабе, Кірсі Клемонс, Джон Гудмен, Ваятт Расселл / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Collider пише, що новий сезон видовищний, захопливий і вдало розширює всесвіт франшизи. IGN пише, що серіал вдало балансує між захопливою історією про людей і моторошними сценами з монстрами.

Бойовик «Скеля» / «Блеф»

Про що фільм. 1846 рік. Колишня піратка Ерселл Бодден, відома як Кривава Мері, полишила пригоди й живе тихим життям із чоловіком і дітьми на Кайманових островах. Все змінюється, коли в її оселю вривається її колишній капітан Коннор разом зі своїми підлеглими, щоб помститися. Ерселл доведеться повернутися до темного минулого і покінчити з усіма ворогами, щоб захистити свою родину.

The Bluff / Amazon Prime / немає українського дубляжу і субтитрів / режисер — Френк Юен Флауерс-молодший / у головних ролях — Пріянка Чопра, Сафія Оклі-Грін, Карл Урбан / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. The Guardian хвалить акторську гру Чопри (Ерселл) і якісну хореографію та режисуру бійок. Оглядач Decider також пише, що бійки захопливі й зняті майстерно. Це типовий динамічний бойовик, що не має складного сюжету з детально прописаними персонажами, додає він.

