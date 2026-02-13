Головред «Нью-Йоркера» (найбільш снобістського журналу в світі) написав профайл Джо Рогана, найпопулярнішого подкастера в світі. Рогану майже 60, але його смаки залишаються підлітковими — ось його вердикт

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

З середини ХХ століття у США існувала традиція нічних радіошоу — ефірів, у яких країна ніби не спала і безперервно говорила сама з собою. В ефір виходили фермери, які казали, що до них навідувалися мешканці Венери; винахідники вимірювачів аури та радіо для зв’язку з рибами; люди з пристроями з трубок, дротів і деталей парасольок, призначення яких ніхто не міг пояснити. Час від часу приходили знаменитості, але здебільшого — безіменні дивакуваті персонажі й самопроголошені експерти, які мали на меті не доводити щось, а просто говорити.

Шум стадіону бейсбольного матчу, статичний шепіт натовпу, голос ведучого, який годинами говорив про інопланетян і кінець світу — усе це працювало як гіпноз. Одним із головних таких шоу було The Long John Nebel Show, а згодом — програма Арта Белла Coast to Coast AM, яка у 1990-х перетворила нічні розмови про НЛО, Зону 51, потойбічне життя та сигнали з космосу на національний нічний ритуал.

Зараз ані Небела, ані Белла вже немає серед живих, але в них є спадкоємець — Джо Роган та його подкаст The Joe Rogan Experience. За формою це все ті ж нескінченні нічні розмови з дивними, ексцентричними й суперечливими людьми. Але якщо раніше такі шоу були маргінальною розвагою для самотніх слухачів, то тепер до Рогана приходять навіть кандидати в президенти, а його самого називають «найважливішим хитким виборцем Америки».

Відеозаставка подкасту Джо Рогана The Joe Rogan Experience, який виходить з 2009 року та має мільйонну аудиторію. YouTube

Хто такий Джо Роган

Джо Роган народився в Ньюарку, Нью-Джерсі, у родині поліціянта та «вільної душі», як він називає маму. Коли Джо був малим, його батьки розлучилися, і відтоді батька він не бачив. Роган казав, що з татом він не хоче мати нічого спільного: бо хоч той і любив його, але був жорстокою людиною і міг зробити з нього «клятого психопата». Батько публічно відповідав, що син усе вигадує.

З дитинства Роган був артистом і страшенно боявся стати невдахою. Він був «суперРДУГівцем»: допитливим і абсолютно нездатним довго на чомусь концентруватися. «Я не міг змусити свій мозок сидіти над нудними речами, бо світ був повний цицьок», — жартував Джо. Підлітком він відкрив для себе бойові мистецтва: спершу карате, потім тхеквондо. З часом додав тайський кікбоксинг і бразильське джіу-джитсу, у яких отримав чорний пояс. Він міг бити ногами, як мул. Але коли йому виповнилось двадцять, у нього почалися сильні головні болі. Це його налякало, і він відмовився від змагань.

Роган вступив до університету, швидко кинув навчання, попрацював трохи помічником приватного детектива, а потім усе частіше з’являвся в барах як стендапер. На сцені його називали «Маленька Кулька Гніву». У 1995 році він отримав роль у ситкомі NewsRadio, де грав Джо Гарреллі, майстра на всі руки, який вірив в інопланетян і був переконаний, що федеральну судову систему контролює таємне товариство масонів.

Джо Роган у ситкомі NewsRadio (на фото — в кепці). Getty Images / «Бабель»

На початку 2000-х його запросили вести реаліті-шоу «Фактор страху». Там учасники їли живих комах, лежали в чанах зі зміями або навіть куштували яєчка буйволів — усе заради грошей. Шоу стало хітом, і Роган отримав достатньо грошей, щоб почуватися вільною людиною. Паралельно він коментував поєдинки UFC у змішаних бойових мистецтвах (MMA).

Джо Роган на Таймс-сквер під час святкування 100-го епізоду шоу «Фактор страху», 12 липня 2004 року. Getty Images / «Бабель»

Та справжній прорив Рогана стався у 2009 році — він запустив свій подкаст The Joe Rogan Experience. Найперші епізоди були досить простими: прямі відеотрансляції, де збиралися інші коміки-чоловіки й просто базікали між собою. Усе виглядало як нічна тусовка в гуртожитку о другій ночі — за бонгом та з тарілкою начос.

Перший епізод Джо записав зі своїм другом-коміком Браяном Редбаном. Почалося все хаотично: вони возилися з камерами та обладнанням, довго мовчали й плуталися, поки Роган нарешті не почав говорити. Вони говорили про все підряд, зупиняючись лише, щоб глянути на коментарі глядачів у прямому ефірі.

Той самий перший епізод подкасту The Joe Rogan Experience. YouTube

Через дві години такого хаосу Роган зробив першу «політичну заяву» на шоу: дістав пістолет і сказав, що підтримує Другу поправку — право громадян мати і носити зброю — додаючи, що зброю, звісно, не варто продавати людям, які збожеволіли. В кінці він підрахував, що до прямого ефіру приєдналося «до 379 людей», подякував їм і пообіцяв робити шоу частіше, тільки-но «оновить свій інтернет».

Як подкаст Джо Рогана перетворився на майданчик для політики

Тривалий час Роган не говорив про політику взагалі. Він говорив про те, що його реально заводило: космос, великих тварин, фітнес-добавки, психоделіки, бойові мистецтва — і все це під димок від травки чи сигар, які Джо курив і сам, і разом із гостями. Роган був зухвалий, трохи грубуватий, але дуже ввічливий. Він дозволяв своїм гостям теревенити без перерви, не допитував їх і щоразу нагороджував веселим «Ой-йой-йой!» або спокійним «Це таке божевілля, чувак».

YouTube Ілон Маск у подкасті Джо Рогана. Приблизно в такій атмосфері проходять усі його випуски. YouTube Ілон Маск у подкасті Джо Рогана. Приблизно в такій атмосфері проходять усі його випуски. YouTube

До 2015 року подкаст Рогана здобув величезну популярність. Настільки, що його запросив до себе в студію Арт Белл — той самий ведучий Coast to Coast AM, який повернувся на радіо з новим шоу Midnight in the Desert. Саме від Белла Роган перейняв стратегію подкасту. Час від часу Белл запрошував людей із найдивнішими історіями — наприклад, тих, хто називав себе перевертнями. Він ніколи не заперечував і не казав: «Ти не перевертень». Натомість завжди відповідав: «Цікаво, розкажи більше». Роган робив так само.

Арт Белл у своєму будинку в Пархампі в 1996 році. Getty Images / «Бабель»

Це була майже зустріч учня з учителем. Обоє поділяли цікавість до науки та псевдонауки. «Мені просто подобається ідея НЛО, навіть якщо їх не існує», — казав Роган. «Я з тих людей, які хочуть вірити, що є щось більше», — відповідав Белл.

Бесіда тривала майже три години. І в ній Роган, можливо, вперше прямо зізнався, що не проти обговорювати політику у своєму подкасті, хоч і вважає цю «гру» сильно сфальсифікованою. Коли Белл запитав його про Дональда Трампа, Роган назвав того «блазнем», але водночас визнав його впертість і напір «бульдога».

Шоу Рогана поступово змінилося. Він почав запрошувати не лише коміків і спортсменів, а й співаків, політиків, мислителів, науковців та активістів. І теми бесід теж стали серйознішими — тепер гості говорили не просто про що завгодно, а про важливі суспільні питання.

Вакцини, расизм і гості з радикальними поглядами

Роган почав частіше зачіпати політику і давати власні оцінки кандидатам у президенти. У 2020 році він сказав, що «ймовірно» проголосує за Берні Сандерса, назвавши його «шалено послідовним усе своє життя». Про себе Роган кілька разів казав, що він радше «лівак».

Під час пандемії COVID у 2020 році його студія регулярно приймала так званих експертів, які стверджували, що щеплення спричинюють туберкульоз, містять «гени змій» або що вакцина від коронавірусу — це майже як нацистські експерименти. Роган пояснював, що не є антивакцинатором, але сам так і не вакцинувався. Коли він захворів на COVID у 2021 році, лікувався івермектином — препаратом, який не схвалювала жодна авторитетна медична організація.

У 2022 році співачка Індія Арі Сімпсон зібрала добірку з відео, де Роган десятки разів вживає слово nigger у старих епізодах шоу. Роган сказав, що він «не расист», перепросив і назвав це «найбільш прикрим і ганебним моментом» у своїй кар’єрі. Спотіфай тоді видалив десятки старих випусків. Ситуацію навіть прокоментував Дональд Трамп, закликавши Рогана «перестати вибачатися перед фейковими новинами та ліворадикальними божевільними». Протягом років Роган неодноразово запрошував гостей із радикальними правими поглядами.

Роган, вибори та критика політики Трампа

У 2023 році на шоу з’явився Роберт Ф. Кеннеді — молодший, який повторив антивакцинні тези та заяву, що пандемія іспанського грипу 1918 року нібито була наслідком експериментальної вакцини проти менінгіту. Роган коментував це так: «Я заробляю на життя дурницями. Якщо ви берете поради стосовно вакцини від мене — це хіба моя провина?»

Роберт Ф. Кеннеді — молодший у гостях у Джо Рогана, 2024 рік. YouTube

У 2024 році Роган підтримав Роберта Кеннеді — молодшого на президентських виборах, що викликало невдоволення Дональда Трампа. «Цікаво буде подивитися, як голосно освистуватимуть Джо Рогана наступного разу, коли він вийде на ринг UFC», — написав Трамп. А вже за два тижні до виборів Трамп провів три години з Роганом у його студії. Це було схоже на свято кохання: жодних складних запитань, ніхто нікого не перебиває. Трамп говорив про «ворога зсередини», мертвих китів, меланхолію Авраама Лінкольна, а також про The Apprentice (реаліті-шоу, яке зробило його телезіркою у 2000-х).

Роган дав Трампові майданчик поскаржитися на «вкрадені» вибори 2020 року й відкрито висловив захоплення: «Одна з прекрасних рис у тобі — це те, що ти вільний». «Це стендап. У тебе є, типу, комічний інстинкт. Як тоді, коли ти сказав Гілларі: “Ти потрапиш до в’язниці”». Напередодні виборів Роган підтримав Трампа, а на вечірці з нагоди перемоги команда новообраного президента подякувала йому, назвавши «могутнім Джо Роганом!».

Джо Роган вітає Дональда Трампа під час UFC 309 — великого турніру ММА, який відбувся 16 листопада 2024 року на арені Медісон‑сквер‑гарден. Getty Images / «Бабель»

Після того як команда президента відкрито подякувала йому за підтримку на виборах, Рогану стало дедалі важче зберігати репутацію «нейтрального» подкастера. Однак після виборів він дещо відійшов від президента. Він погоджувався з гостями, які прямо казали, що глава держави «втрачає глузд».

Роган також різко критикував зовнішню політику: війну з Венесуелою назвав «жахливою ідеєю». Він неодноразово висловлював занепокоєння щодо дій агентів імміграційної служби ICE у Міннеаполісі: «Ми справді збираємося поводитися як гестапо? — запитував Роган. — “Де ваші документи?” Це те, до чого ми дійшли?»

Роган також критично зреагував на витрати на новий бальний зал Білого дому та глузливий пост Трампа про смерть режисера Роба Райнера. «Уявіть, якби Обама написав щось подібне про когось після смерті — це було б неможливо, — казав Роган. — Це просто показує, наскільки божевільно мислить і говорить Трамп».