Що подивитися у вихідні. Святковий епізод культового «Маппет-шоу» із Сабріною Карпентер, продовження «Лінкольна для адвоката» і захопливий шпигунський бойовик «Демасковані»

Гумористичне «Маппет-шоу» — святковий випуск до 50-річчя

Про що випуск. У 2026-му культовому американському «Маппет-шоу» (1976—1981) виповнюється 50 років. На честь ювілею режисер Алекс Тімберс повернув на сцену жабеня Керміта, міс Піггі, пса Рольфа та інших лялькових акторів. Як і в оригінальному шоу, у комедійних сценках беруть участь зірки кіно і музики — поп-співачка Сабріна Карпентер, комедійна акторка Майя Рудольф і комік Сет Роґен.

The Muppet Show / Disney+ / немає українського дубляжу і субтитрів / режисер — Алекс Тімберс / у головних ролях — Сабріна Карпентер, Майя Рудольф, Сет Роґен / тривалість — 32 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від крити ків, 99% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. Оглядач NPR пише, що епізод вийшов стильним і кумедним та не поступається оригінальному серіалу. New York Times пише, що цей епізод — саме те, чого очікують глядачі від «Маппет-шоу»: кумедні сварки між ляльками, втомлений Керміт і харизматичні запрошені гості.

Судова драма «Лінкольн для адвоката» — четвертий сезон

Про що серіал. Адаптація серії романів Майкла Коннеллі. Міккі Голлер ― адвокат з Лос-Анджелесу, який любить автомобілі. Улюблений лінкольн — його головний офіс. Після аварії він поступово повертається до роботи, хоча справи йдуть так собі. У перших трьох сезонах Міккі захищав людей, яких, ймовірно, несправедливо обвинуватили. У четвертому сезоні він упевнений, що захищає невинуватого, бо цього разу в убивстві обвинувачують самого Міккі.

The Lincoln Lawyer / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Девід Е. Келлі / у головних ролях — Мануель Ґарсія-Рульфо, Нів Кемпбелл, Бекі Ньютон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Collider хвалить добре прописаних персонажів і харизматичних акторів та пише, що цей сезон тримає в напрузі найбільше. Decider пише, що шоуранер додав новизни сюжетною лінією зі звинуваченням Міккі та водночас зберіг легкість і комедійність, які притаманні серіалу.

Шпигунський серіал «Демасковані»

Про що серіал. Мерет і Саймон — колишні агенти Федеральної розвідувальної служби Німеччини, які 16 років тому відійшли від справ, фальсифікувавши свої смерті. У Берліні вони живуть тихим сімейним життям разом із донькою-підліткою Ніною і потайки від неї керують прихистком для поранених шпигунів. Один з них втягує подружжя в небезпечну операцію, під час якої вони зустрінуть свого старого ворога.

Unfamiliar / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранер — Пол Коутс / у головних ролях — Сюзанна Вольф, Фелікс Крамер, Семюел Фінці / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Decider хвалить хімію між Вольф і Крамером (Мерет і Саймон) і те, що серіал не затягує з передісторією та має багато цікавих сюжетних поворотів, які логічно прописані в сценарії. Screen Rant пише, що серіал не виходить за межі очікуваних жанрових тропів, але захоплює бійками, логічним сюжетом і візуалом.

Містичний комедійний серіал «Передмістя»

Про що серіал. Римейк однойменної чорної комедії 1989 року з Томом Генксом. Молоде подружжя Саміра і Роб переїжджають в «найбезпечніше місце в Америці» — вулицю Хінклі-Гіллз. Проте ідиалістична картинка швидко руйнується — місцеві мешканці дивні й точно щось приховують, а у старому маєтку в кінці вулиці, за чутками, 22 роки тому сталося криваве вбивство. Саме туди невдовзі заселяється новий сусід — таємничий чоловік на ім’я Гері, який може бути причетний до давнього вбивства. Саміра береться за розслідування і виявляє таємниці на кожному куті Хінклі-Гіллз.

The 'Burbs / Peacock / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Селеста Г'югі / у головних ролях — Кеке Палмер, Джек Вайтхолл, Чад Ліндберг / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачу The Wrap сподобалось переосмислення класики з жінкою в головній ролі. Він пише, що акторська гра харизматична, у фільмі достатньо відсилок на оригінал, а сюжет поступово розкриває таємницю, хоча деякі сцени банальні. Collider, навпаки, вважає римейк невдалим, бо він має слабку детективну лінію і мало нагадує оригінал, але зазначає, що це частково компенсує харизматичний акторський склад.