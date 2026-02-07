Сьогодні фінал Нацвідбору на «Євробачення». Світові букмекери роблять ставки на Jerry Heil. Дізнайтеся більше про всіх фіналістів

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Номер 1 — Valeriya Force

Харків’янка Валерія неодноразово брала участь в українських талант-шоу: ще дитиною в «Україна має талант» і в «Х-Фактор» у 2014 році. У шоу вона не перемогла і після нього на деякий час зникла з публічного простору. За її словами, частково на це вплинув булінг на проєкті через вагу, який підтримував навіть її тренер Іван Дорн. У 2021 році Валерія переїхала до США, а у 2023-му випустила пісню “I Am A Fire”, яка потрапила до Тоp‑100 iTunes в Америці.

В українському шоубізі про Валерію майже не було чути до 2025 року, поки вона не оголосила про участь у Нацвідборі. У січні 2026 року зʼявилася інформація, що співачка співпрацювала з російським продюсером D.Woo під час великої війни. Валерія запевнила, що не працювала на російський ринок і не випускала музику для російської аудиторії після 2022 року. Вона також уточнила, що у 2023—2024 роках працювала під псевдонімом Vesta в межах проєкту, де всі питання просування, дистрибуції та співпраці ухвалював продюсер, а не вона особисто.

Валерія відкриватиме фінал Нацвідбору з піснею “Open Our Hearts”. На фанатському порталі про «Євробачення» ESCBeat пісню співачки описують як «традиційну поп-баладу про мир». Сама виконавиця каже, що в конкурсній пісні хоче говорити про жіночу силу.

Номер 2 — MOLODI

Торік маріупольці Кирило та Іван виступали на Нацвідборі з піснею “My Sea” — особистою історією про втрачений дім і рідне Азовське море, з якою вони посіли друге місце. Цьогоріч музиканти представили композицію “Legends”. Вона присвячена людям, які фізично можуть бути не з нами, але завжди залишаються в памʼяті. Для вокаліста Кирила пісня має ще й особистий сенс: у 2022 році під час блокади Маріуполя його батько зник безвісти.

На порталі ESCBeat композицію назвали «добротним рок-треком», додавши, що повністю українською вона могла б звучати органічніше. Цьогоріч MOLODI також активно працюють із TikTok: там вони публікують агітаційні відео на основі популярних мемів. Наприклад, музиканти записали пародію на відоме відео з Юлією Тимошенко та її фразою «У меня не то на суфлёре», переробивши його на заклик голосувати за гурт.

Номер 3 — Monokate

Співачка з Ніжина написала для «Євробачення» вже три пісні. Уперше співачка брала участь в українському Нацвідборі у 2020 році у складі гурту Go_A. Тоді колектив переміг з піснею «Соловей», але того року міжнародний конкурс не відбувся через пандемію COVID-19. У 2021 році Go_A автоматично представив Україну з новою піснею «Шум» і посів пʼяте місце.

Минулого року Monokate була однією з трьох членів журі Нацвідбору. У жовтні 2025-го вона зізналася, що «не готова витратити ще один рік свого життя на «Євробачення». Проте вже за кілька тижнів стало відомо, що співачка потрапила до лонглиста. Цього року Monokate бере участь у відборі з піснею «TYT» — про життя «тут і зараз». Співачка коментує композицію так: «Я не вважаю, що це моя найкраща пісня. Просто класна пісня. Із “Шумом” вона конкурувати не може». На фанатському порталі ESCBeat зазначають, що композиція справді менш «запальна», ніж «Шум», але значно вишуканіша.

Номер 4 — The Elliens

Фронтвумен гурту, білоцерківка Олена Усенко брала участь у дитячому «Євробаченні» 2021 року, де посіла шосте місце. Цьогоріч вона разом з командою прагне повернутися на сцену дорослого конкурсу з піснею “Crawling Whispers”. Спершу гурт готував на конкурс іншу композицію, але однієї ночі вдома в Олени сталася пожежа, і саме тоді вона написала нову пісню. За словами Олени, сенс треку — переродження, яке вона сама пережила в той момент. ESCBeat зазначає: «Це солідний рок-гурт, але щось у ньому здається ще надто незрілим».

Номер 5 — LAUD

Для співака з Києва це четверта спроба поїхати на доросле «Євробачення». Найгучнішою спробою для нього був 2022 рік. Тоді його композицію “Head Under Water” дискваліфікували, бо вона була опублікована раніше, ніж дозволяють правила відбору. Точніше, виконавець купив пісню у сонграйтера, який написав і опублікував її ще у 2018 році. LAUD пояснював, що трек пройшов значну обробку й адаптацію під його стиль, однак взяти участь у конкурсі йому не дозволили.

Цього року він планує перемогти з піснею “Lightkeeper”. ESCBeat зазначає, що це найбільш «західна» поп-композиція серед учасників, але їй може бракувати етнічної глибини, яку цінують українці. Сам співак пояснює, що пісня не про абстрактні образи — у ній йдеться про реальних українців, які щодня виконують роль охоронців світла.

Номер 6 — LELÉKA

Співачка родом з Дніпропетровщини, але вже понад десять років живе в Німеччині. Окрім музики, вона працює в кіномистецтві: закінчила бакалаврат у Київському університеті імені Карпенка-Карого, грала в Молодому театрі в Києві, а магістерський ступінь здобула в Німеччині. LELÉKA знімалася у фільмі «Я, Побєда і Берлін» та інших проєктах. Як композиторка вона створила музику для українського серіалу «І будуть люди».

Спершу співачка не планувала подаватися на Нацвідбір. У перші дні, коли музична продюсерка Нацвідбору Джамала почала слухати заявки учасників і сказала, що більшість її розчарували, LELÉKA вирішила надіслати свою пісню “Ridnym”. Натхнення до композиції зʼявилось ще в січні 2022 року, коли в Берліні проходили масові протести з вимогою до Росії припинити стягувати війська до українських кордонів. Нещодавно співачка повернулася до старих замальовок і завершила композицію.

Назва “Ridnym” буквально означає «рідним» і передає основний сенс пісні — присвяту українцям. У треку є момент, де співачка майже 28 секунд тримає ноту на одному диханні. На фанатському порталі ESCBeat її вокал назвали «рівнем світового класу».

Номер 7 — Mr. Vel

Луганчанин представляє на Нацвідборі пісню “Do or Done”. Окрім сольної кар’єри, він відомий і як співак у музично‑театральному жанрі: з 2020 року Mr. Vel працює у Київському театрі оперети, хоча оперним співаком себе не вважає. Він також викладає вокал у мистецькому ліцеї.

Ідея конкурсної пісні з’явилася з, на перший погляд, буденного моменту: артист спостерігав, як маленька дівчинка грає у Minecraft, і запитав, у чому сенс гри. Вона відповіла: «Або ти, або тебе». Саме ця фраза стала основою головного посилу композиції — “You do or they do you”. На фанатському порталі ESCBeat зазначають, що це «дуже стильна і багатошарова робота, хоча для конкурсу може бути надто стриманою».

Номер 8 — KHAYAT

Співак зі Знам’янки повертається на сцену Нацвідбору вчетверте. Уперше він брав участь у відборі 2019 року, але не потрапив до фіналу. Наступного року посів друге місце. Після цього артист казав, що «третього повернення не буде». У 2023 році KHAYAT висловив думку, що «виділяти 11 мільйонів гривень на конкурс під час війни — недоречно», проте згодом додав, що «якщо є можливість це робити — то супер». У 2025 році співак знову взяв участь у Нацвідборі: отримав найвищу оцінку від журі, але посів четверте місце.

Цього року KHAYAT подав на розгляд дві пісні. З однією він потрапив до лонглиста, а за шортлист йому довелося боротися через голосування в «Дії». Пісня «Герци» отримала понад 91 тисячу голосів — рекордний результат за всю історію голосування в застосунку. Трек розповідає про моменти, коли життя ставить людину на межу витривалості. На фанатському порталі ESCBeat зазначають, що «запис добре спродюсований, але водночас звучить трохи безладно».

Номер 9 — Jerry Heil

Для співачки Jerry Heil це четверта участь в українському Нацвідборі. Перші дві спроби були невдалими, а третя, у 2024 році, дала їй можливість виступити на європейській сцені. Тоді вони разом з реперкою Alyona Alyona представляли Україну на «Євробаченні» з піснею “Teresa & Maria” і посіли третє місце. Того ж року Jerry Heil стала членом American Recording Academy (організатора премії «Греммі»), що дало їй право голосувати за номінантів у різних категоріях. Тоді ж виконавиця стала найпопулярнішою українською артисткою на Spotify.

Jerry Heil є співзасновницею лейблу Nova Music. Під час підготовки до цьогорічного Нацвідбору її підопічна співачка Кажанна публічно заявила, що умови контракту були «рабськими», звинуватила лейбл у тиску і несправедливому розподілі доходів. Пізніше Nova Music і Jerry Heil розірвали контракт і передали їй усі права на матеріали, створені під час співпраці. Сама Jerry Heil зазначила, що не розуміє, чому ця ситуація виникла саме в період Нацвідбору.

Цьогоріч Jerry Heil виступає з піснею “Catharticus (prayer)”. У ній поєднано латинські молитовні мотиви, український фольклор і сучасне поп‑звучання. Назва “Catharticus” походить від грецького слова «катарсис», що означає внутрішнє очищення, емоційне звільнення або оновлення людини. На фанатському порталі ESCBeat пісню назвали «вагомим фаворитом на перемогу».

Номер 10 — «ЩукаРиба»

Молодий київський фольклорний гурт «ЩукаРиба» популяризує українську традиційну музику, працюючи з архівами та польовими записами. У складі гурту не лише музиканти, але й фольклористи, етнологи та історики. На Нацвідборі 2026 року «ЩукаРиба» виступає з піснею «Моя земля» — своєю першою повністю авторською композицією. У ній вони співають про рідну землю, корені та дім — місце, де виросли, яке дає сили й зберігає памʼять про минуле. На фанатському порталі ESCBeat зауважують: це «найризикованіший вибір», і додають, що «у гурту є талант, але ця пісня не та, яка їм потрібна».

Фінал Нацвідбору транслюватиме телеканал «Суспільне Культура». Конкурс також можна подивитись на ютуб-каналі «Євробачення Україна», сайті та фейсбук-сторінці «Суспільне Культура».

Глядачі голосуватимуть за фаворита не тільки в застосунку «Дія», але й через смс-повідомлення — аби уникнути затримки, якщо в «Дії» станеться технічний збій, як це було у 2024 році. Як в «Дії», так і через смс можна проголосувати один раз і за одного учасника.