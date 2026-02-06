Могилянка відкриває Медичну школу. Якою вона буде і чим відрізнятиметься від конкурентів? Детальний експлейнер для майбутніх медиків та їхніх батьків

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Навіщо Україні ще один медичний факультет?

По-перше, попит на медичну освіту стабільно високий. Друге — «Могилянка» і «Добробут» декларують, що разом хочуть заповнити прогалини в освіті, які виявив українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти». За результатами дослідження, зокрема й опитувань українських студентів-медиків, вони дійшли висновку, що Україні потрібна нова Медична школа.

До речі, чому саме Медична школа, а не факультет?

Трохи історії. Коли в Європі зʼявилися перші університети, вони обовʼязково мусили мати чотири факультети: теологічний, філософський, юридичний і медичний. До сьогодні найстаріші та найпрестижніші університети світу мають свої медичні школи, тобто факультети. Окремі медичні виші — доволі недавній феномен.

Ідея відкриття медичного факультету в Могилянці виникла майже відразу, ще за часів ректора Вʼячеслава Брюховецького. Проте медична освіта — це складно і дорого. Ідею багато років відкладали, зокрема вона «не злетіла» на початку 2000-х.

Так а що конкретно не подобається студентам-медикам зараз?

Опитування студентів, яке ми згадали вище, провели в семи медичних вишах України. Коротко результати такі:

лише 14% студентів-медиків сприймають своє освітнє середовище як дуже добре;

лише 18% вважають викладачів рольовими моделями;

44% описали викладачів як авторитарних, ще 37% не змогли визначитися з відповіддю;

34% думають, що не достатньо добре підготовлені до майбутньої професії.

Марія Кукушкіна пояснює, що велика частина сучасного навчання відбувається з допомогою тренажерів і віртуальних моделей. Ірина Власюк / «Бабель»

Хто така Марія Кукушкіна Лікарка хірург-онколог, спеціалізується на лікуванні злоякісних пухлин шкіри, брала участь у багатьох міжнародних клінічних дослідженнях, є членкинею Європейської асоціації дерматоонкології, Європейської та американської спільнот медичних онкологів. Очільниця Центру онкології мережі «Добробут», викладає в Академії «Добробут». Кандидатка медичних наук. З 1996 по 2023 рік працювала в науково-дослідному відділенні пухлин шкіри та м’яких тканин Національного інституту раку. У 2023 році приєдналась до команди «Добробуту». У 2023—2025 роках навчалась в магістратурі НаУКМА на програмі «Менеджмент в охороні здоровʼя».

Чим програма цієї Медичної школи відрізнятиметься від програм інших медичних вишів?

Програму, з якою вже можна ознайомитися на сайті НаУКМА, протягом року спільно розробляли могилянці й лікарі «Добробуту». Одна з основних задач — створити освітнє середовище, в якому шануватимуть гідність студентів. Засновники прямо говорять, що їхня мета — не просто лікарі-професіонали, а вільні люди, спроможні захищати свої права, громадські та професійні.

Головна відмінність програми — безперервне навчання гуманітарним дисциплінам впродовж шести років. Для порівняння: у програмі Львівського національного медичного університету світоглядних курсів чи не більше, наприклад, «Мовленнєва комунікація лікаря», «Наукове мовлення», «Культура мовлення та етикет медика», «Психологія спілкування». Але обирати їх можна за бажанням. Натомість у Медичній школі такі курси, як «Гуманізм», «Адвокація» або «Лідерство та командна робота», є обовʼязковими.

Із запозиченого у дружніх університетів — методи навчання, а саме problem-based learning, тобто розвʼязок конкретних проблем, який студенти шукають у групах.

Ще одна особливість — опанування клінічних навичок з першого курсу, проте не одразу біля пацієнтів, а на тренажерах.

Олег Петренко і Марія Кукушкіна розповідають, що середовище навчання буде чільною відмінністю Медичної школи Ірина Власюк / «Бабель»

Хто такий Олег Петренко З 2005 року з перервами займався розробкою реформ сфери охорони здоровʼя, у 2005—2008 роках входив до Громадської ради МОЗ України. У 2018 році створив і очолив Національну службу здоровʼя України. До того працював заступником генерального директора клініки ISIDA та першим заступником генерального директора клініки «Оберіг». Після президентських виборів 2019 року новий премʼєр Олексій Гончарук запропонував Петренку посаду міністра охорони здоровʼя, але він відмовився і залишився в НСЗУ. Із новою міністеркою Зоряною Скалецькою він не зійшовся у поглядах і через три місяці звільнився. Після цього працював корпоративним медичним директором мережі «Добробут». Один з перших випускників Школи охорони здоровʼя — спільного проєкту Києво-Могилянської академії та Маастрихтського університету (2006).

Які будуть умови вступу?

Вступити можна на підставі результатів НМТ і загальних правил прийому Києво-Могилянської академії. Засновники Медичної школи кажуть, що хотіли би додати співбесіду і мотиваційний лист, тобто ще один етап, але остаточного рішення поки що немає.

У Києво-Могилянській академії середній бал ЗНО вступників, зарахованих на бакалаврські програми на бюджет у 2024 році, становив 178,50, зарахованих на контракт — 161,97. У Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця — 169,06 і 156,86 відповідно. У Вінницькому національному університеті імені Пирогова — 166,49 і 155,07.

Конкурсні бали при вступі у виш розраховуються за формулою, в якій кожний результат НМТ з того чи іншого предмету отримує встановлений для конкретної спеціальності коефіцієнт. Наприклад, тут можна розрахувати конкурсні бали для спеціальності «Медицина» у Львівському медичному. На програму «Громадське здоровʼя» в Могилянці (факультет охорони здоровʼя, соціальної роботи і психології) у 2025 році на бюджет пройшли вступники з конкурсними балами 140,6—150,4.

Чи багато буде місць?

Ні, принаймні в перший рік навчатимуться 40—50 студентів, з часом Школа зростатиме.

Скільки коштуватиме навчання?

Бюджетних місць не передбачено, навчання платне. Наразі точна сума невідома, але вона буде співрозмірна цінам на навчання на інших факультетах Києво-Могилянської академії (зараз це 60—100 тисяч гривень на рік). Для порівняння: навчання на денній формі в Національному медичному університеті ім. Богомольця у 2025—2026 році коштувало від 46 400 до 61 600 гривень на рік. Найбільше в Богомольця коштувала стоматологія — 65 000 гривень, але цієї спеціальності у майбутній Медичній школі немає. Навчання на програмі «Медицина» Львівського медичного коштувало 59 800 гривень на рік.

Медична школа готуватиме лікарів спеціально для «Добробуту»? Потрапити туди на роботу випускникам буде простіше?

Ні й ні.

Чи буде навчання англійською мовою?

Англійська мова, зокрема англійська у професії, є частиною програми, проте все навчання відбуватиметься українською. Медична школа не прагне ані спеціально залучати закордонних студентів, ані готувати випускників «на експорт». Основна мета — лікарі для України.

Засновники Школи посилаються на досвід Маастрихтського університету, в якому так само змінили баланс на користь викладання нідерландською. Лікарів бракує не тільки у нас.

Чи буде можливість стажуватися за кордоном?

Партнерами Школи є два великі університети — Маастрихтський і Торонтський. Однак пріоритет такої співпраці — академічні обміни насамперед серед викладачів, навіть спільне викладання. Академічна мобільність заохочуватиметься, проте мета Школи — студенти, які врешті повертаються в Україну.