Холод! Ми зазняли вуличне життя Києва під час найлютіших січневих морозів — а також блекаутів, відключень води та тепла. Фоторепортаж

Ліза Букреєва, Гліб Гусєв
Перший місяць 2026 року став для Києва часом безжальних морозів. Найхолодніше було 18 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -16,5 °С. Водночас з 9 по 24 січня Росія чотири рази била по Києву балістичними ракетами «Іскандер», а також запускала по столиці ударні дрони різних типів. Вона зруйнувала міські ТЕЦ, розподільчі станції, житлові будинки. У сукупності це поставило Київ на межу гуманітарної кризи: тисячі будинків залишилися без опалення, світла й води одночасно. Теплові та електромережі рятували київські ремонтні бригади та бригади з інших обласних центрів. Під час найдепресивнішої (чи точніше буде «найвсратішої»?) зими «Бабель» попросив фотографку Лізу Букреєву зафіксувати атмосферу на вулицях міста.

ЖК «Французький квартал» (Печерський район) під час блекауту.

Ліза Букреєва / «Бабель»

Пункт обігріву ДСНС на вулиці Лаврухіна, Троєщина.
Діти катаються на санчатах у Парку партизанської слави.

Ліза Букреєва / «Бабель»

Це не Буковель, це краще, Русанівка.

Ліза Букреєва / «Бабель»

Обмерзлі дерева на Татарці.

Ліза Букреєва / «Бабель»

Пункт обігріву ДСНС на вулиці Лаврухіна, Троєщина.

Ліза Букрєєва / «Бабель»

ЖК «Французький квартал» під час блекауту.

Ліза Букреєва / «Бабель»

Діджей рятує людям психіку на денній вечірці на березі біля Русанівської набережної.

Ліза Букреєва / «Бабель»

Блекаут на Воскресенському проспекті.

Ліза Букреєва / «Бабель»

Помаранчеві окуляри не замерзають при -15 °С, Русанівка.
Контент сам себе не запостить, Русанівка.

Ліза Букреєва / «Бабель»; Ліза Букрєєва / «Бабель»

Барбершоп у Шевченківському районі.

Ліза Букреєва / «Бабель»

Пітер Брейгель по-київськи, Русанівка.

Ліза Букреєва / «Бабель»

Продавчиня хурми біля станції метро «Либідська».

Ліза Букреєва / «Бабель»

Людина з найбільшою силою волі, Русанівка.

Ліза Букреєва / «Бабель»