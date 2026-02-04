Холод! Ми зазняли вуличне життя Києва під час найлютіших січневих морозів — а також блекаутів, відключень води та тепла. Фоторепортаж

Перший місяць 2026 року став для Києва часом безжальних морозів. Найхолодніше було 18 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -16,5 °С. Водночас з 9 по 24 січня Росія чотири рази била по Києву балістичними ракетами «Іскандер», а також запускала по столиці ударні дрони різних типів. Вона зруйнувала міські ТЕЦ, розподільчі станції, житлові будинки. У сукупності це поставило Київ на межу гуманітарної кризи: тисячі будинків залишилися без опалення, світла й води одночасно. Теплові та електромережі рятували київські ремонтні бригади та бригади з інших обласних центрів. Під час найдепресивнішої (чи точніше буде «найвсратішої»?) зими «Бабель» попросив фотографку Лізу Букреєву зафіксувати атмосферу на вулицях міста.