Що подивитися у вихідні. Екранізація Агати Крісті із зірковим складом, продовження «Індустрії» з Кітом Герінгтоном і зіркою «Дивних див», спіноф Star Trek і бойовик з Афлеком і Деймоном

Детективний серіал «Сім циферблатів Агати Крісті»

Про що серіал. Екранізація детективу Агати Крісті «Таємниця семи циферблатів». Лондон 1925 рік. Леді Ейлін Брент живе зі своєю матір’ю леді Катерхем у розкішному заміському маєтку. Через брак грошей вони здають частину будинку заможному серу Освальду Куту та його дружині, які влаштовують маскарад. На нього завітали двоє близьких друзів леді Брент — Джеррі і Джиммі. Наприкінці вечірки вони ховають вісім будильників у кімнаті одного з гостей, щоб пожартувати з нього. Наступного ранку один з годинників зникає, а гостя знаходять мертвим. Леді Брент береться за розслідування, у цьому їй допоможе її мати й прискіпливий і таємничий керівник поліції Баттл.

Agatha Christie's Seven Dials / Netflix / є український дубляж і субтритри / шоуранер — Кріс Чібнолл / у головних ролях — Мія Маккенна-Брюс, Мартін Фрімен, Гелена Бонем Картер, Едвард Блюмель / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Decider пише, що це класична адаптація романів Крісті. — динамічний сюжет і вдала хімія між трійцею, що розслідує справу. The Guardian критикує серіал за стереотипне зображення Англії і слабкі діалоги — але це частково компенсує сильна гра Мартіна Фрімена.

Драматичний серіал «Індустрія» — четвертий сезон

Про що серіал. Дія серіалу відбувається після фінансової кризи 2008 року. У центрі сюжету — четверо молодих випускників престижних університетів, які потрапили на стажування у великий лондонський інвестиційний банк Pierpoint & Co. З кожним днем випробувального терміну боротьба між ними стає все запеклішою, бо штатну посаду в банку здобуде лише найкращий.

Industry / HBO Max / немає українського дубляжу і субтритрів / шоуранери — Конрад Кей, Міккі Даун / у головних ролях — Кіт Герінгтон, Чарлі Гітон, Маріса Абела / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що цей сюжет реалістичний і приголомшливий, а серіал точно стане одним з найкращих у 2026 році. Collider пише, що саме в цьому сезоні «Індустрія» розкрила свій потенціал на повну. Оглядач також хвалить сильну акторську гру, темп серіалу, напружений сюжет і те, що шоуранери не бояться розкривати в серіалі проблеми сьогодення.

Кримінальний бойовик «Зрив»

Про що фільм. Двоє поліцейських Дейн і Джей працюють у спецпідрозділі T.N.T., який викриває наркоторгівців. Одного дня їхня команда отримує анонімну наводку на будинок у передмісті й знаходить там $20 мільйонів. Дейн забороняє будь-кому дзвонити в штаб і вирішує дочекатися власника готівки. Перед командою постає дві проблеми — страх перед тим, хто може прийти за грошима, і відчуття, що хтось із команди може привласнити частину готівки. Тим часом Джею телефонує невідомий і наказує покинути будинок.

The Rip / Netflix / є український дубляж і субтритри / режисер — Джо Карнаган / у головних ролях — Метт Деймон, Бен Аффлек, Стівен Юн / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 76% від глядачів / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що цей фільм категорії «Б» — він динамічний, захопливий та із харизматичною акторською грою, але він не запам’ятається і не здобуде нагород. Collider також пише, що «Зрив» — типовий бойовик без неочікуваних сюжетних поворотів, але з якісною акторською грою.

Науково-фантастичний серіал «Зоряний шлях: Академія зоряного флоту»

Про що серіал. Усі події відбуваються після кінцівки серіалу «Зоряний шлях: Дискавері», що виходив у 2017—2024 роках. XXXII століття. Академія зоряного флоту вперше за 120 років відкриває набір для курсантів, які хочуть стати офіцерами. У центрі сюжету — компанія юнаків, які разом навчаються на борту космічного корабля «Афіна», проходять важкі випробування і готуються до будь-яких викликів, що чекають їх у космосі.

Star Trek: Starfleet Academy / Paramount+ / немає українського дубляжу і субтритрів / шоуранер — Алекс Куртцман, Джонатан Фрейкс / у головних ролях — Стівен Колбер, Тіґ Нотарот / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, 35% від глядачів / рейтинг IMDb — 4,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал захопливий і має харизматичних персонажів, хоча його сюжет дещо клішований. Collider пише, що це найкращий реліз у всесвіті «Стар Треку» за останні роки — він сподобається і фанатам франшизи, і новим глядачам. Оглядачка хвалить акторську гру, цікавих персонажів і динамічний сюжет, який постійно рухає історію вперед.