«Хлопець, з яким я хотів би бути в одному окопі». У США розсекретили розмови Володимира Путіна та Джорджа Буша — молодшого. Переказуємо найцікавіше з архівів 2001—2008 років

Джордж Буш — молодший (ліворуч) і Володимир Путін під час першої зустрічі в Словенії, 16 червня 2001 року. Getty Images

12 вересня 2001 року: Джордж Буш говорить про «альянс» із Росією проти тероризму Наступного дня після терористичних атак у США Путін телефонує Бушу, щоб його підтримати. Коротка розмова заклала основу того, що Буш пізніше назве «альянсом» із Росією у боротьбі з тероризмом. Президент США сказав, що російський лідер був «першим, хто зателефонував» після атак, що він планує «працювати разом у новому дусі» і продемонструвати світові, що «волелюбні люди» можуть об’єднуватися перед обличчям спільної загрози. Терористів Буш назвав «боягузами», проти яких США і Росія мають виступити разом. 21 жовтня 2001 року: «Ви вважаєте, що кожен чеченець — терорист?» Володимир Путін та Джордж Буш — молодший розмовляли під час саміту АТЕС у Шанхаї. Путін підтримав президента США в тому, як він ліквідував наслідки після теракту 11 вересня, і сказав, що добре розуміє його стан, бо Росія сама зазнавала масових терактів. Саме тоді він пов’язав напряму «Аль-Каїду», Афганістан і Чечню. Росія і США, за його словами, мають одну й ту саму проблему, лише на різних територіях. «Ви вважаєте, що кожний чеченець — терорист?» — запитав його Буш-молодший. «Ні, але всі бойовики — так. Вони учні бен Ладена. Бен Ладен їх тренував. Ви б дізналися про це, якби побачили фотографії. Вони навіть схожі на нього», — відповів Путін. Очільник Кремля сказав, що Росія передає США всю наявну інформацію про «Талібан» і «Аль-Каїду», бо їхній «розгром» відповідає російським інтересам. Водночас він скаржився, що американська сторона не завжди ділиться даними у відповідь, прикриваючись обмеженнями законодавства. Буш визнав, що «лід Холодної війни все ще тане». Путін також запитував, чи скасують поправки Джексона — Веніка, які обмежували торговельні відносини Америки з Росією як правонаступницею СРСР. Буш обіцяє діяти, але каже, що «Конгрес боїться єврейської громади» (поправки прийняли в 1974 році, щоб заохотити СРСР випускати євреїв в еміграцію). Путін каже, що він «зробить усе, крім одного: якщо їм потрібно, щоб мені зробили обрізання, я цього не можу зробити!».

Президент Китаю Цзян Цземінь (ліворуч) гуляє разом із Володимиром Путіним (другий зліва), президентом США Джорджем Бушем — молодшим (другий праворуч) та головою адміністрації Гонконгу Тун Чі Хва (праворуч) перед спільним фото на саміті АТЕС у Шанхаї, 21 жовтня 2001 року. Getty Images

13 листопада 2001 року: Буш каже, що Путін — саме той хлопець, з яким він хотів би бути в одному окопі Володимир Путін та Джордж Буш зустрілися в залі Кабінету Білого дому, і президент США одразу звернув увагу на символізм моменту: раніше тут ніколи разом не сиділи американський і російський президенти. За його словами, це демонструє новий етап — «нових відносин» і «нового альянсу» між США та Росією. Буш зазначає: «Президент Путін рішуче представляв інтереси своєї країни. Я сказав йому, що ми з дружиною не завжди погоджуємося в усьому на 100 відсотків, але ми все ще кохаємо одне одного. Президент Путін каже, що вони з дружиною завжди погоджуються; їхній шлюб незвичайний — він робить усе, що вона каже». Окремо Путін говорив про те, що на Кавказі та в Чечні присутні іноземні бойовики, тому Росія воює не з чеченцями, а з міжнародним тероризмом. У розмові про Афганістан обидва президенти висловлювалися різко. Буш заявив, що США не зупиняться, доки не знищать «Аль-Каїду». «Нам потрібно знищити їх, як щурів, або ж підкупити», — каже Путін. «Ми їх спіймаємо. Живими чи мертвими. І в мене є перевага», — відповідає Буш. А потім називає Путіна хлопцем, з яким він хотів би бути в одному окопі. Джордж Буш і Володимир Путін під час спільної пресконференції у Білому домі, 13 листопада 2001 року. Getty Images Мешканка міста Кроуфорд, що в Техасі, тримає футболку з написом «Росіяни йдуть» напередодні візиту Путіна на ранчо Джорджа Буша, 14 листопада 2001 року. Getty Images Джордж Буш і Володимир Путін під час спільної пресконференції у Білому домі, 13 листопада 2001 року. Мешканка міста Кроуфорд, що в Техасі, тримає футболку з написом «Росіяни йдуть» напередодні візиту Путіна на ранчо Джорджа Буша, 14 листопада 2001 року. Getty Images 18 березня 2003 року: Путін читає лекцію про міжнародне право напередодні війни в Іраку За два дні до початку вторгнення США в Ірак Джордж Буш зателефонував Володимиру Путіну, щоб особисто повідомити: рішення ухвалено. Напередодні Буш публічно дав Саддаму Хусейну 48 годин, щоб той залишив країну, і попередив: якщо він відмовиться, Сполучені Штати розпочнуть військову операцію. Американський президент пообіцяв, що США зроблять усе, щоб загинуло якомога менше мирних людей, щоб Ірак зберіг свої кордони, а головна мета — відібрати у режиму зброю масового знищення — буде досягнута. Путін відповів, що Сполучені Штати припускаються помилки. Він переконаний, що дипломатичні можливості ще не були вичерпані, й наполягає на тому, щоб серйозно ставитися до Організації Обʼєднаних Націй та міжнародного права. «Найголовніше — те, що ми не повинні підмінювати міжнародне право законом сили. Ми повинні спільно подивитися, як ми можемо мінімізувати шкоду для ООН. Я хотів би це повторити. Я знаю про настрої ваших помічників, і я вважаю, що нам слід повернути цей процес до ООН». Обидва лідери погоджуються не погоджуватися, але водночас зберігати партнерство.

Джордж Буш (ліворуч) та Володимир Путін вітають один одного під час тосту після обіду на ранчо Буша 14 листопада 2001 року, Кроуфорд, штат Техас. Getty Images

16 вересня 2005 року: Путін розповідає Бушу про те, як вірив в ідею комунізму й був готовий померти за неї В Овальному кабінеті здебільшого обговорювали, як зупинити поширення ядерної зброї та об’єднати зусилля навколо Ірану й Північної Кореї. Путін згадав, як нещодавно їздив до КНДР, і зазначив, що навіть його охоронці після поїздки сказали, що ніколи не хочуть туди повертатися. Буш у відповідь пожартував, що, мовляв, і північнокорейські охоронці, напевно, хотіли б утекти разом із Путіним. На цьому моменті очільник Кремля розповідає, як щиро вірив у комунізм: «Я колись був членом Комуністичної партії. Я вірив в ідеї комунізму. Я був готовий померти за них. Це довгий шлях до внутрішньої трансформації. Люди обмежені власною бульбашкою, в якій вони живуть. І багато хто щиро вірить у те, у що вірить». Він зауважив, що північні корейці ізольовані навіть більше, ніж громадяни СРСР за Сталіна, і що переважна більшість із них справді готова померти за свою державу та її ідеологію, а для будь-якої серйозної зміни в мисленні потрібно, щоб відбулося зближення між Північчю та Півднем. Буш погодився: «Це так». 6 квітня 2008 року: Путін говорить, що членство України в НАТО — це прямий шлях до конфлікту Лідери востаннє побачилися в Сочі — це сталося одразу після того, як завершився саміт НАТО в Бухаресті. Путін вперше максимально відверто і в деталях виклав свою позицію щодо України та Грузії. Він одразу попередив, що не очікує відповіді — лише хоче, щоб Джордж Буш його почув. «Вступ до НАТО країни, як-от Україна, створить для вас і для нас довгострокове поле конфлікту, довгострокову конфронтацію», — сказав він. Путін назвав Україну «штучною країною», створеною в радянські часи, і перелічив, які території та коли до неї приєднувалися: після Другої світової війни Україна отримала територію від Польщі, Румунії та Угорщини, це майже вся західна Україна. У 1920-х і 1930-х роках Україна отримала територію від Росії — це східна частина країни. У 1956 році Кримський півострів передали Україні. Він сказав, що в Україні живуть 17 мільйонів етнічних росіян, а країна глибоко розділена за мовою, культурою та політичними поглядами. За його словами, НАТО для більшості українців — це ворожа організація, і якщо Україна вступить до Альянсу, то держава розколеться. «Сімдесят відсотків населення проти НАТО», — заявив Путін. Обговорюючи Грузію, Путін попередив: якщо вона вступить до Альянсу, то може спробувати повернути Абхазію та Південну Осетію силою. Він спрогнозував партизанську війну, порівнював можливий сценарій розвитку подій з тим, що сталося в Афганістані, та заявив, що НАТО не воюватиме за ці території. Буш лише заявив: «Я захоплююся вами. Немає сумнівів щодо вашої позиції».