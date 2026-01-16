«Хлопець, з яким я хотів би бути в одному окопі». У США розсекретили розмови Володимира Путіна та Джорджа Буша — молодшого. Переказуємо найцікавіше з архівів 2001—2008 років

16 червня 2001 року: Путін запитує, чому Росію не беруть у НАТО, і каже, що країна почувається «покинутою»
Володимир Путін та Джордж Буш — молодший зустрілися вперше в Словенії. Путін одразу наголосив, що Росія не сприймає Сполучені Штати як ворога і ніколи не вважала їх загрозою, навіть під час Холодної війни. Буш відповів, що Росія належить до Заходу, а світові загрожують інші — терористи та держави-ізгої.
Путін каже, що люди в Росії почуваються ошуканими великими змінами: «Радянська добра воля змінила світ, добровільно. І росіяни віддали тисячі квадратних кілометрів території, добровільно. Віддали Україну, яка була частиною Росії протягом століть, Казахстан, Кавказ. Важко уявити, і це зробили партійні боси».
Окремо він виправдовував контакти Росії з Північною Кореєю та Іраном: коли Радянський Союз розпався, на південному кордоні Росії зʼявилася небезпека — ісламський радикалізм. Росії потрібні були важелі впливу, і їх не можна було отримати іншим шляхом. Буш відповідав, що США не хочуть принижувати Росію, але водночас критикував війну в Чечні, порушення прав людини та обмеження свободи преси.
Путін спитав, коли Росію приймуть до НАТО, нагадавши, що СРСР у 1954 році подавав заявку на вступ. «Можливо, Росія могла б бути союзником. Але справжнє питання в тому, як асоціювати Росію з рештою цивілізованого світу. НАТО розширюється, а ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія почувається покинутою», — каже він.
12 вересня 2001 року: Джордж Буш говорить про «альянс» із Росією проти тероризму
Наступного дня після терористичних атак у США Путін телефонує Бушу, щоб його підтримати. Коротка розмова заклала основу того, що Буш пізніше назве «альянсом» із Росією у боротьбі з тероризмом. Президент США сказав, що російський лідер був «першим, хто зателефонував» після атак, що він планує «працювати разом у новому дусі» і продемонструвати світові, що «волелюбні люди» можуть об’єднуватися перед обличчям спільної загрози. Терористів Буш назвав «боягузами», проти яких США і Росія мають виступити разом.
21 жовтня 2001 року: «Ви вважаєте, що кожен чеченець — терорист?»
Володимир Путін та Джордж Буш — молодший розмовляли під час саміту АТЕС у Шанхаї. Путін підтримав президента США в тому, як він ліквідував наслідки після теракту 11 вересня, і сказав, що добре розуміє його стан, бо Росія сама зазнавала масових терактів. Саме тоді він пов’язав напряму «Аль-Каїду», Афганістан і Чечню. Росія і США, за його словами, мають одну й ту саму проблему, лише на різних територіях.
«Ви вважаєте, що кожний чеченець — терорист?» — запитав його Буш-молодший. «Ні, але всі бойовики — так. Вони учні бен Ладена. Бен Ладен їх тренував. Ви б дізналися про це, якби побачили фотографії. Вони навіть схожі на нього», — відповів Путін.
Очільник Кремля сказав, що Росія передає США всю наявну інформацію про «Талібан» і «Аль-Каїду», бо їхній «розгром» відповідає російським інтересам. Водночас він скаржився, що американська сторона не завжди ділиться даними у відповідь, прикриваючись обмеженнями законодавства. Буш визнав, що «лід Холодної війни все ще тане».
Путін також запитував, чи скасують поправки Джексона — Веніка, які обмежували торговельні відносини Америки з Росією як правонаступницею СРСР. Буш обіцяє діяти, але каже, що «Конгрес боїться єврейської громади» (поправки прийняли в 1974 році, щоб заохотити СРСР випускати євреїв в еміграцію). Путін каже, що він «зробить усе, крім одного: якщо їм потрібно, щоб мені зробили обрізання, я цього не можу зробити!».
13 листопада 2001 року: Буш каже, що Путін — саме той хлопець, з яким він хотів би бути в одному окопі
Володимир Путін та Джордж Буш зустрілися в залі Кабінету Білого дому, і президент США одразу звернув увагу на символізм моменту: раніше тут ніколи разом не сиділи американський і російський президенти.
За його словами, це демонструє новий етап — «нових відносин» і «нового альянсу» між США та Росією. Буш зазначає: «Президент Путін рішуче представляв інтереси своєї країни. Я сказав йому, що ми з дружиною не завжди погоджуємося в усьому на 100 відсотків, але ми все ще кохаємо одне одного. Президент Путін каже, що вони з дружиною завжди погоджуються; їхній шлюб незвичайний — він робить усе, що вона каже».
Окремо Путін говорив про те, що на Кавказі та в Чечні присутні іноземні бойовики, тому Росія воює не з чеченцями, а з міжнародним тероризмом. У розмові про Афганістан обидва президенти висловлювалися різко. Буш заявив, що США не зупиняться, доки не знищать «Аль-Каїду».
«Нам потрібно знищити їх, як щурів, або ж підкупити», — каже Путін. «Ми їх спіймаємо. Живими чи мертвими. І в мене є перевага», — відповідає Буш. А потім називає Путіна хлопцем, з яким він хотів би бути в одному окопі.
18 березня 2003 року: Путін читає лекцію про міжнародне право напередодні війни в Іраку
За два дні до початку вторгнення США в Ірак Джордж Буш зателефонував Володимиру Путіну, щоб особисто повідомити: рішення ухвалено. Напередодні Буш публічно дав Саддаму Хусейну 48 годин, щоб той залишив країну, і попередив: якщо він відмовиться, Сполучені Штати розпочнуть військову операцію. Американський президент пообіцяв, що США зроблять усе, щоб загинуло якомога менше мирних людей, щоб Ірак зберіг свої кордони, а головна мета — відібрати у режиму зброю масового знищення — буде досягнута.
Путін відповів, що Сполучені Штати припускаються помилки. Він переконаний, що дипломатичні можливості ще не були вичерпані, й наполягає на тому, щоб серйозно ставитися до Організації Обʼєднаних Націй та міжнародного права. «Найголовніше — те, що ми не повинні підмінювати міжнародне право законом сили. Ми повинні спільно подивитися, як ми можемо мінімізувати шкоду для ООН. Я хотів би це повторити. Я знаю про настрої ваших помічників, і я вважаю, що нам слід повернути цей процес до ООН».
Обидва лідери погоджуються не погоджуватися, але водночас зберігати партнерство.
16 вересня 2005 року: Путін розповідає Бушу про те, як вірив в ідею комунізму й був готовий померти за неї
В Овальному кабінеті здебільшого обговорювали, як зупинити поширення ядерної зброї та об’єднати зусилля навколо Ірану й Північної Кореї. Путін згадав, як нещодавно їздив до КНДР, і зазначив, що навіть його охоронці після поїздки сказали, що ніколи не хочуть туди повертатися. Буш у відповідь пожартував, що, мовляв, і північнокорейські охоронці, напевно, хотіли б утекти разом із Путіним.
На цьому моменті очільник Кремля розповідає, як щиро вірив у комунізм: «Я колись був членом Комуністичної партії. Я вірив в ідеї комунізму. Я був готовий померти за них. Це довгий шлях до внутрішньої трансформації. Люди обмежені власною бульбашкою, в якій вони живуть. І багато хто щиро вірить у те, у що вірить».
Він зауважив, що північні корейці ізольовані навіть більше, ніж громадяни СРСР за Сталіна, і що переважна більшість із них справді готова померти за свою державу та її ідеологію, а для будь-якої серйозної зміни в мисленні потрібно, щоб відбулося зближення між Північчю та Півднем. Буш погодився: «Це так».
6 квітня 2008 року: Путін говорить, що членство України в НАТО — це прямий шлях до конфлікту
Лідери востаннє побачилися в Сочі — це сталося одразу після того, як завершився саміт НАТО в Бухаресті. Путін вперше максимально відверто і в деталях виклав свою позицію щодо України та Грузії. Він одразу попередив, що не очікує відповіді — лише хоче, щоб Джордж Буш його почув. «Вступ до НАТО країни, як-от Україна, створить для вас і для нас довгострокове поле конфлікту, довгострокову конфронтацію», — сказав він.
Путін назвав Україну «штучною країною», створеною в радянські часи, і перелічив, які території та коли до неї приєднувалися: після Другої світової війни Україна отримала територію від Польщі, Румунії та Угорщини, це майже вся західна Україна. У 1920-х і 1930-х роках Україна отримала територію від Росії — це східна частина країни. У 1956 році Кримський півострів передали Україні.
Він сказав, що в Україні живуть 17 мільйонів етнічних росіян, а країна глибоко розділена за мовою, культурою та політичними поглядами. За його словами, НАТО для більшості українців — це ворожа організація, і якщо Україна вступить до Альянсу, то держава розколеться. «Сімдесят відсотків населення проти НАТО», — заявив Путін.
Обговорюючи Грузію, Путін попередив: якщо вона вступить до Альянсу, то може спробувати повернути Абхазію та Південну Осетію силою. Він спрогнозував партизанську війну, порівнював можливий сценарій розвитку подій з тим, що сталося в Афганістані, та заявив, що НАТО не воюватиме за ці території.
Буш лише заявив: «Я захоплююся вами. Немає сумнівів щодо вашої позиції».