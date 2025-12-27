Що подивитися у вихідні. Нові епізоди «Дивних див», різдвяна драма з Кейт Вінслет і шпигунський серіал «Копенгагенський тест» з елементами наукової фантастики

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Різдвяна драма «Прощавай, Джун»

Про що фільм. Напередодні зимових свят літня жінка Джун потрапляє до лікарні. Її чоловік Берні та дорослі діти — Конор, Джулія, Моллі й Гелен — збираються в її палаті. Поки Джун відновлюється після складної операції, лікар каже рідним, що жінка, найімовірніше, не доживе до Різдва. Вони намагаються змиритися з можливою втратою, а Джун лише хоче встигнути примирити рідню і переконатися, що вони зможуть жити без неї. Фільм зрежисувала оскароносна акторка Кейт Вінслет, а сценарій написав її син актор Джо Андерсен.

Goodbye June / Netflix / є український дубляж і субтитри / режисерка — Кейт Вінслет / у головних ролях — Гелен Міррен, Кейт Вінслет, Тоні Коллетт / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 66% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. Оглядач Collider хвалить витончений і неклішований сценарій та гру акторів. Він пише, що фільм зворушливий та має шанс стати новою різдвяною класикою. The Guardian пише, що фільм якісно зрежисований, а актори вражають грою. Проте оглядач вважає фільм неправдоподібним через надмірну сентиментальність.

Фантастичний серіал «Дивні дива» — друга частина фінального сезону

Про що серіал. Осінь 1987-го, минуло півтора року після подій четвертого сезону. Векна відкрив численні розломи між Гопкінсом і Догоридригом, а потім безслідно зник. Війська США намагаються взяти ситуацію під контроль — тримають місто в облозі й полюють на Одинадцять. Тим часом вона разом з друзями готується до останньої та найнебезпечнішої пригоди — вони мусять вполювати й убити Векну. На Різдво Neflix випустив три нові епізоди, в яких персонажі наблизилися до фінальної битви. Восьмий фінальний епізод вийде 31 грудня і триватиме приблизно дві години.

Stranger Things / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Метт і Росс Даффери / у головних ролях — Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Міллі Боббі Браун, Фінн Вулфгард / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що нові екшн-сцени захоплюють, діалоги персонажів розчулюють, а сюжет нарешті розкриває таємниці всесвіту «Дивних див». Decider пише, що ці епізоди чудово створюють напругу і готують глядачів до грандіозного фіналу.

Шпигунський серіал «Копенгагенський тест»

Про що серіал. Алекс Гейл — шпигун у таємному підрозділі американської роздвідки «Сиротинець». Його тіло модифіковане новітньою технологією — чипом у мозку. Під час одного із завдань виявляється, що його чип зламали й невідомий ворог знає про все, що бачить і чує Гейл. Керівники підрозділу призначають чоловіка подвійним агентом, який передаватиме через себе хибну інформацію про операції агентства. Особисте життя Гейла теж перетворюється на виставу, якою керують його колеги. Що довше він грає роль, то сильніше сумнівається, що «Сиротинець» справді його захищає.

The Copenhagen Test / Peacock / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Томас Брендон / у головних ролях — Симу Лю, Марні МакПайл, Сара Аміні / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Collider хвалить візуал й акторську гру та каже, що родзинка серіалу — поєднання шпигунських інтриг з науковою фантастикою. Times Now пише, що між головними персонажами сильна хімія і за ними цікаво спостерігати.

Кримінальний серіал «Зроблено в Кореї»

Про що серіал. 1970-ті, Південна Корея. У центрі сюжету — амбітний бізнесмен Пек Гі Те, який жадає влади й багатства. Він веде подвійне життя агента Національної розвідслужби Південної Кореї та контрабандиста наркотиків. На його слід виходить непохитний прокурор Чан Гон Йон, який прагне справедливості понад усе. Їхній двобій відбувається на тлі бурхливих змін у Південній Кореї, коли вона перетворюється з бідної повоєнної країни на високотехнологічну державу.

Made in Korea / Hulu / немає українського дубляжу і субтитрів / шоуранер — Ву Мін-хо / у головних ролях — Хьон Бін, Юнг Ву-сон, Со Ин Су / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Decider пише, що сюжет динамічний, а за персонажами цікаво спостерігати. Оглядач Micropsia пише, що шоуранер використовує багато архівних кадрів про політичні події в Кореї 1970-х, щоб занурити глядачів у контекст.

Різдвяний комедійний серіал «Сицилійський експрес»

Про що серіал. Сальво і Валентино — найкращі друзі, які працюють медбратами в Мілані. Через суворе керівництво вони майже не бачать рідних, які живуть у Палермо. Вони запізнюються на святкування Різдва і вже наступного дня мають повертатися на роботу. Напередодні відʼїзду вони знаходять дивний винахід — сміттєвий бак, який випадковим чином переносить їх у найбільші міста Італії. Друзі розуміють, що цей портал може не лише врятувати родинні стосунки, але й принести чималі гроші.

Sicilia Express / Netflix / є український дубляж і субтитри / шоуранери — Сальво Фікарра, Валентино Піконе / у головних ролях — Сальво Фікарра, Валентино Піконе, Катя Фоллеза / тривалість — 5 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Оглядачі DMT пише, що «Сицилійський експрес» — легка різдвяна комедія з простим сюжетом, яка пропонує щось цікавіше за типові святкові ромкоми. Decider пише, що серіал вийшов кумедним і сімейним, але сценаристи дещо переборщили зі стереотипними жартами про італійців.