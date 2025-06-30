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Ми стали більш релігійні — це погана новина? Черговий випуск подкасту «Соціологія показала»

Автори:
Катерина Коберник, Валерія Цуба
Дата:
Ми стали більш релігійні — це погана новина? Черговий випуск подкасту «Соціологія показала»

Головна редакторка «Бабеля» Катерина Коберник і соціолог, ректор Київської школи економіки Тимофій Брік.

«Бабель»

Високі технології й віра в науковий прогрес могли і мали похитнути віру в Бога. Ця думка домінувала в наукових колах століття тому і справдилась. Проте лише частково. Деякі традиційно віруючі країни поступово віддалились від релігії, а деякі, наприклад Україна, стають до неї все ближче. Згідно з дослідженням Центру Разумкова з 2000 року кількість українців, які вважають себе віруючими, зросла на десять процентів — з 58% до 68%. А піки релігійності припали на 2014 і 2022 роки. Чому так сталось, як церква завойовує популярність серед молоді і що треба знати про християнський націоналізм? Зʼясовує головна редакторка «Бабеля» Катерина Коберник, пояснює ректор Київської школи економіки Тимофій Брік. Його тези коротко.

На початку ХХ століття науковці думали, що поступово релігія зникне — її витіснять науковий прогрес, індустріалізація і модернізація. Але вона не зникла, а адаптувалась. Люди можуть собі дозволити не ходити до церкви і казати: «Бог, напевно, існує, просто в мене є свій спосіб з ним говорити». Люди почали розрізняти релігію і церкву.

Релігійність може зростати і падати — це залежить від викликів, які стоять перед суспільством. У соціології їх називають «екзистенційними викликами». Під час воєн, катаклізмів і невизначеності суспільства з більшою ймовірністю стають більш релігійними. Саме це сталося з українцями, коли розпався Радянський Союз.

У 90-х в Україні почав формуватися «релігійний ринок». По-перше, релігія відчула себе більш вільною — нові релігійні організації почали за себе боротися. По-друге, зникли соціальна й культурна системи СРСР — люди втратили орієнтири і релігія заповнила цей вакуум. По-третє, вона стала великою частиною нашої національної культури. Якщо десь на Позняках зараз зʼявиться новий район, там буде «Нова пошта», ПриватБанк і капличка.

Конкуренція церков сприяє релігійності. Якщо в регіоні є лише одна церква, людина має обмежений вибір — або ходити туди, або ні. Якщо церков кілька — вони дають палітру вибору, і шанси, що людина обере якусь із них, вищі. Якщо взяти двох випадкових українців, той, хто живе в регіоні з більшою релігійною конкуренцією, наступного року стане більш релігійним, а той, чий регіон не такий конкурентний — менш релігійним.

Плюралізм церков зробив українців більш релігійними. З кожним роком релігійних людей стає більше — близько 40% ходять до церкви на великі свята. Релігія стала частиною національної ідентичності — як армія і мова.

Плюралізм не дає жодній із церков контролювати державу. Згадаймо часи пандемії ковіду. В Грузії церква була дуже сильною і в цьому питанні виступала проти держави. В Україні жодна із церков не змогла переламати державу, бо жодна не мала монополії. УПЦ МП часто заперечувала пандемію і казала, що держава не справляється. ПЦУ була «хорошим поліцейським», підтримувала державу і хотіла, щоб з нею рахувалися як з партнером. Але врешті-решт усіх перемогла держава.

Приклад, коли релігія намагається домінувати над державою — християнський націоналізм. Він популярний у США, зокрема серед прибічників Трампа. Християнський націоналізм — це коли релігійність змішується з патріотизмом і націоналізмом, мовляв, справжній патріот обов’язково має ходити до церкви. Цікаво, що люди з таким світоглядом часто проти вакцин і науки. В Україні теж багато людей зі схожим мисленням — релігійне і національне часто змішують. Радянський Союз знищував і те, й інше, а ми намагаємося все повернути.

У багатьох країнах Західної та Північної Європи рівень релігійності дуже низький. Наприклад, у Нідерландах, що історично були релігійними, більшість людей називають себе атеїстами і водночас визнають своє релігійне минуле. Коли релігійність падає, це, зокрема, ознака сталої економіки і спокійного історичного розвитку — без катаклізмів і надзвичайних викликів. Тобто в цьому питанні ми і, наприклад Данія, рухаємося в різних напрямках.