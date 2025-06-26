Тексти

Світ поділився на бумерів, міленіалів і зумерів та встиг через це розсваритись. І дарма — їх просто не існує. Новий випуск подкасту «Соціологія показала»

Автори:
Катерина Коберник, Валерія Цуба
Дата:
Світ поділився на бумерів, міленіалів і зумерів та встиг через це розсваритись. І дарма — їх просто не існує. Новий випуск подкасту «Соціологія показала»

Головна редакторка «Бабеля» Катерина Коберник і соціолог, ректор Київської школи економіки Тимофій Брік.

«Бабель»

Міленіали — трохи зануди, але відповідальні працівники. Зумери більше дбають про баланс життя і роботи. Покоління Альфа — багатозадачні й буквально одержимі гаджетами та новими технологіями. Приблизно так, спрощено, представників різних поколінь характеризують медіа, бізнес і автори книжок про лідерство і психологію. Такий поділ став нормою, на його основі великі компанії проводять щорічні дослідження. Наприклад, аудиторська компанія Deloitte, яка щороку відповідає на запитання про те, чим міленіали відрізняються від зумерів, ікси від бумерів і що взагалі обʼєднує всіх цих людей в покоління. Її дослідження цитують медіа всього світу і беруть на замітку топменеджери. Однак є одна суттєва проблема: наука каже, що все це маячня і ніяких міленіалів, зумерів і бумерів не існує. Утім, антинауковий поділ прижився, а нічого більш популярного наука досі не запропонувала. Чому? Це означає, що поколінь не існує? А якщо існують, як ділити правильно? Усі ці запитання головна редакторка «Бабеля» Катерина Коберник поставила соціологу і ректору Київської школи економіки Тимофію Бріку. Ось що він відповів.

Такий поділ на покоління — як поділ за знаками зодіаку. Я, наприклад, Скорпіон. Якщо читати гороскопи, Скорпіонів завжди описують найкраще — екстравагантні, запальні. Мені подобається. Але наука каже: знаків зодіаку не існує. І з поколіннями так само — конкретно в такому вигляді вони існують радше як метафора, бо в них багато хто вірить. Але якщо збирати дані, порівнювати людей — ці ярлички дуже умовні. Приймати на їх основі серйозні рішення — в економіці, суспільстві — немає сенсу, можна легко помилитися.

У соціології та демографії термін «покоління» існує. Люди можуть не знати одне одного, але якщо вони народилися в одному суспільстві в один час, вони переживають спільний досвід [війна, пандемія], отримують схожі знання у школі, бачать одне й те саме по телевізору. Навіть не знаючи одне одного, вони носять схожий одяг, мають подібні смаки, приймають схожі рішення.

Класифікація поколінь.

Класифікація поколінь.

«Бабель»

Але далі треба зробити наступний крок — визначити, що ми взагалі називаємо поколінням. А цієї чіткості немає. Наприклад, вважається, що міленіали — це ті, кого виховала технологічна революція. Окей. Уявімо: хтось народився в Америці 1987-го — у нього вже в першому класі був компʼютер, телевізор, він грав у Nintendo і тому подібне. Але в Україні у мене компʼютер зʼявився лише у 2002—2003 роках. Статистично я народився 1987 року і мав би належати до міленіалів. Але насправді моє дорослішання і соціалізація були іншими [ніж у міленіалів США]. То чи можна мене так називати?

Науковий підхід — це Age Cohort Period Effect. Коли ми бачимо людину, є три можливі причини її поведінки: вік, приналежність до певного покоління або період, коли ми робимо спостереження. Наприклад, молода людина приходить на роботу і здається менш відповідальною [ніж людина старшого віку]. Інтуїтивно думаємо — це через покоління. Але це лише одна гіпотеза. Інша — це її вік: 18–20, перші кроки, помилки, ще не навчилась відповідальності, але навчиться. Можливо, гормони. Або це період, коли ми спостерігаємо — 2025 рік, війна, криза. Людина, незалежно від покоління, може тупити, бо стресує чи просто не виспалась. Або одночасно це покоління, вік і період. Якщо хочете списати все лише на покоління, це треба довести.

В Україні дорослі й молодші люди мало відрізняються. Якщо говорити про фундаментальні цінності, наприклад безпеку — її цінують і молоді, і дорослі. Ставлення до ЄС у них теж схоже. Щодо work ethics — я не експерт, але дослідження показують, що різниці часто немає. Зазвичай людині треба адаптуватись, попрацювати, набратися досвіду — тоді вона працюватиме за стандартами. Це не обовʼязково залежить від покоління.

Наука не запропонувала популярного поділу на покоління, але дає свободу — людина не зобов’язана відносити себе до однієї категорії. Водночас наука допомагає дивитись на речі з різних боків.

Україні вже понад тридцять років. Які покоління в ній виросли? Якщо дивитись на це з точки зору соціології, треба шукати тектонічні зсуви. Перший великий зсув — руйнування радянського світу, незалежність. Потім — економічні зміни: бідність, челночні поїздки за кордон, бандитизм. Діти росли в турбулентності, бачили кримінал. Кінець 1990-х — початок 2000-х — економічна стабілізація. Народжуються діти, які не бачили гастрономів «овочі-фрукти», вуличного криміналу, іноді ходили з батьками в ресторани. Зʼявились мобільні телефони. Наступний великий зсув — після 2014 року: політичні зміни, війна, ковід, повномасштабне вторгнення — складна череда криз. Покоління можна приблизно поділити так: 1987—1995, кінець 1990-х–початок 2000-х і теперішнє.

Або всі покоління можна уявити через творчість українського репера Потапа — до 2000-х він співав російською, був молодим спортсменом з бідного району, шукав себе. У 2000-х почалося перше економічне зростання, гроші й жахливий несмак. Потап співає про багатство, виступає на фоні машин, розкидає долари. Після повномасштабного вторгнення Потап втік з країни. Якось так.