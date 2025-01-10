Як жінки Бароко і Ренесансу хитрістю, грошима і, звичайно, талантом пробивалися в закритий цех художників. Уривок з «Історії мистецтва без чоловіків»

Прийнявши постриг у чотирнадцять років, Неллі сама навчилася писати мініатюри й згодом доволі швидко проклала собі шлях до створення масштабних вівтарних полотен, що було рідкісним явищем серед жінок тієї доби. Її найвідоміший на сьогодні твір «Тайна вечеря» (близько 1568).

Однак жінки давали відсіч критикам, які вважали, що пензель художника є лише «чоловічим» і не належить «слабкій статі». Вони розвинули новаторські техніки живопису й навчили молодші покоління художниць уникати чоловіків, які намагалися придушити їхню творчість. Однією з таких жінок була Плавтілла Неллі (1524-1588), домініканська черниця, яка створила у своєму монастирі жіночу майстерню. Перша видатна флорентійська художниця епохи Відродження, вона стала однією із чотирьох жінок, яку серед сотень чоловіків у своїх «Життєписах художників» оспівав [у 1550 році історик мистецтва Джорджо] Вазарі.

Наприкінці XV століття зародився північний ренесанс — справжня культурна революція за межами Італії. Незабаром теорія Ренесансу поширилася по всій Європі, а в Нідерландах, Англії, Франції та Іспанії зʼявилася велика кількість замовлень на твори мистецтва. Праця художників мала величезний попит, але майже завжди це була праця чоловіків.

Це перший відомий біблійний сюжет, який виконала жінка, 3 2019 року полотно висить у трапезній собору Санта-Марія Новелла у Флоренції (це його перший вихід у світ за останні 450 років). Як жінка, Неллі не мала би братися за такі масштабні полотна на релігійну тематику, але вона все одно це зробила.

Прагнучи до натуралізму, Неллі зображує святого Івана виразно жіночним, із мʼякими рисами обличчя й румʼяними щоками. Це доволі поширений спосіб зображення святого, утім, це може вказувати на те, що їй бракувало натурників серед чоловіків. Цілком імовірно, Неллі асистували інші черниці, які працювали в її жіночій художній майстерні.

«Плач зі святими», Плавтілла Неллі, 1569 рік. Wikimedia / «Бабель»

Одній художниці таки вдалося здобути художню освіту. Малярка з північної Італії Софонізба Анґвісола (1532-1625) була донькою високоповажного кремонського аристократа, який мав скрутне фінансове становище. Вирішивши, що його доньки повинні мати добру освіту, він зробив незвичайний вибір віддав двох старших дочок в учениці до місцевого художника. Можливо, аристократ так вирішив тому, що його перші семеро дітей дівчата.

У такий спосіб Анґвісола змогла обійти соціальні норми, досягти неабиякого успіху й визнання ще за життя. Вона обіймала найпрестижнішу посаду художниця при іспанському дворі. Нею захоплювався Мікеланджело, її оспівував Вазарі. Останній зауважив, мовляв, її портрети «такі живі, що їм бракує лише мови».

Спокійні та інтимні автопортрети Ангвісоли відображають її рівновагу й блиск в очах. Вона часто зображувала себе за грою на музичних інструментах або за мольбертом, із розкладеними фарбами й пензлем. Анґвісола уособлює те, якою могла бути освічена жінка середини XVI століття. Її успіх був таким впливовим, що вона надихнула шляхетні родини з усієї Європи прищеплювати своїм донькам такі професійні амбіції. Зображуючи своїх сестер за розмовою чи цікавою грою в шахи, вона викликала захоплення серед жінок, які вели інтелектуальну діяльність.

«Гра в шахи», Софонізба Анґвісола, 1555 рік. Wikimedia / «Бабель» «Бернардіно Кампі пише Софонізбу Анґвісолу», Софонізба Анґвісола, 1559 рік. Wikimedia / «Бабель» «Гра в шахи», Софонізба Анґвісола, 1555 рік. «Бернардіно Кампі пише Софонізбу Анґвісолу», Софонізба Анґвісола, 1559 рік. Wikimedia / «Бабель»

На відміну від Анґвісоли, трохи молодша болонська художниця Лавінія Фонтана (1552-1614) не обмежувала свою творчість портретним жанром. Вона писала релігійні й міфологічні сюжети — деякі з них у масштабі величних вівтарних образів. Фонтану часто вважають першою професійною художницею, яка мала власну майстерню. Утім, вона була донькою відомого болонського художника, тож навчилася хитрощів ремесла в його майстерні й практикувалася, копіюючи картини батька.

Мисткиня перейняла його строкатий витончений стиль, а в деяких роботах наслідує характерні риси маньєризму: витягнуті кінцівки, вʼюнке драпірування й ефектні вигнуті пози. Фонтана була особливо популярною серед болонської еліти завдяки своїм портретам, а також винятковій увазі до деталей і вмінню передавати блиск коштовностей та пишноту візерунків.

«Автопортрет в майстерні», Лавінія Фонтана, 1579 рік. «Ми бачимо її за столом, де вона збирається малювати античні бронзи й гіпсові зліпки. Розкішне вбрання свідчить про те, що замовниками її робіт були високопоставлені люди», — пише Кеті Гессел. «Автопортрет за спінетом», Лавінія Фонтана, 1577 рік. «На ньому Фонтана грає на спінеті, а на задньому плані підсвічений її мольберт. Любовний вузол на інструменті відкриває важливу деталь: ця робота створена як подарунок майбутньому свекру художниці, якому вона хотіла показати свої таланти. Напис латиною ще виразніше демонструє її освіченість: «Лавінія, незаміжня донька Просперо Фонтана. Образ із дзеркала. 1577 рік». «Автопортрет в майстерні», Лавінія Фонтана, 1579 рік. «Ми бачимо її за столом, де вона збирається малювати античні бронзи й гіпсові зліпки. Розкішне вбрання свідчить про те, що замовниками її робіт були високопоставлені люди», — пише Кеті Гессел. «Автопортрет за спінетом», Лавінія Фонтана, 1577 рік. «На ньому Фонтана грає на спінеті, а на задньому плані підсвічений її мольберт. Любовний вузол на інструменті відкриває важливу деталь: ця робота створена як подарунок майбутньому свекру художниці, якому вона хотіла показати свої таланти. Напис латиною ще виразніше демонструє її освіченість: «Лавінія, незаміжня донька Просперо Фонтана. Образ із дзеркала. 1577 рік».

«Венера й Марс», Лавінія Фонтана, 1595 рік. Фонтану вважають однією з перших жінок у західній культурі, яка почала писати оголене жіноче тіло. Wikimedia / «Бабель»

Бароко

Темне тло, наповнене приголомшливими світловими ефектами, криваві біблійні й міфологічні сюжети, динамічний реалізм, сильні жінки, дивовижна психологічна та емоцій на експресія це лише деякі ознаки непересічної творчості уродженки Риму Артемізії Джентілескі (1593 — близько 1653). Художниця ще за життя стала міжнародною знаменитістю. Її першою прийняли до престижної флорентійської Академії мистецтв і дизайну, вона працювала по всій Італії та за межа ми країни, а своїми покровителями вважала Карла І й родину Медічі. І хоча Артемізія досягла блискучого успіху, початок її карʼєри був нелегким.

Джентілескі найстарша донька в сімʼї художника. Уже у дванадцять років вона втратила матір і виховувала трьох братів. Художниця росла, розтираючи фарби в майстерні свого батька Ораціо. Як жінці, їй було заборонено вільно гуляти навколо архітектурних споруд та церков і відвідувати уроки малювання з натури, тому вона ретельно вивчала й копіювала біблійні сюжети з великих полотен батька. Із цими сюжетами Джентілескі пізніше блискуче впоралася сама.

Батько всяко заохочував художницю й навіть дав їй особливе античне імʼя Артемізія. Коли Джентілескі було лише сімнадцять, вона підписала й датувала своє перше велике полотно. «Сусанна і старці» (1610) величний драматичний твір, який демонструє виняткову малярську техніку й талант до оповіді.

«Сусанна і старці», Артемізія Джентілескі, 1610 рік. «Джентілескі згадує історію про доброчесну дівчину Сусанну, яка купається у своєму саду, а в цей час двоє розпусних чоловіків намагаються її спокусити. Сповнюючи своїх глядачів відчуттям дискомфорту й болю, художниця фіксує напружений момент, коли Сусанна руками закриває своє тіло від нападників. Двоє чоловіків намагаються дістатися до неї, вони майже вхопили її за волосся й перехилилися через огорожу, яка мала б тримати їх на віддалі. Цей сюжет був доволі поширеним у мистецтві бароко (частково через напівоголену постать Сусанни), але Джентілескі оповідає його з позиції дівчини, а не чоловіків. Хоча припускаю, що ця робота може свідчити й про те, яким було життя жінки в Італії XVII століття». Wikimedia / «Бабель»

Зосередившись на масштабних, пронизаних психологічною напруженістю композиціях у повний зріст, Джентілескі створювала сильні жіночі образи від Юдифи до Сусанни, від Лукреції до Діани. Вона оповідала біблійні й міфологічні сюжети так, як ніколи не наважувалися художники-чоловіки. Мисткиня навіть змінювала оригінальний сюжет, щоб під креслити силу вольових жінок, як на картині «Юдифа вбиває Олоферна» (1612), яку Джентілескі написала у девʼятнадцять років.