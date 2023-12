Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Річера», «Сімейний план» з Марком Волбергом, сиквел пластилінової «Втечі з курника» і чудовий меланхолійний мультсеріал «Керол і кінець світу»

Пригодницький серіал «Річер» — другий сезон

Про що серіал. З колишнім військовим слідчим Джеком Річером звʼязуються його колишні колеги. Одного їхнього колегу вбили, тож інші хочуть докопатися до правди. Серіал заснований на серії романів британського письменника Лі Чайлда. Його романи вже мали екранізації — дилогію «Джек Річер» із Томом Крузом, але тоді фільми зняли за девʼятою та вісімнадцятою книгами. Перший сезон серіалу адаптував події першого роману Чайлда, а другий — одинадцятого.

Reacher / Amazon Prime / шоуранер — Нік Сантора / у головних ролях — Алан Річсон, Марія Стен, Серінда Свон, Шон Сайпс / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що другий сезон вийшов дещо банальним, але веселим і динамічним. IGN каже, що серіал ідеально підходить для того, щоб поїсти під нього попкорну у вечір пʼятниці.

Комедійний бойовик «Сімейний план»

Про що фільм. Ден Морган — на перший погляд, звичайний голова родини. У нього є дружина Джессіка, діти-підлітки Ніна та Кайл і зовсім малий син Макс. Раптово Ден заявляє родині, що вони їдуть у відпустку в Лас-Вегас, причому негайно. Бо насправді Ден — колишній військовий і найманий убивця, якого почало наздоганяти його минуле.

The Family Plan / Apple TV+ / режисер — Саймон Селлан Джонс / у головних ролях — Марк Волберг, Мішель Монаган, Саїд Тагмауї, Меггі Кʼю, Кіаран Гайндс / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. The New York Times вважає, що сам сюжет доволі рутинний, але стрічку зняли чарівно, а хімія між Волбергом та Монаган змушує глядача повірити в цю історію. The Hollywood Reporter в основному критикує і комедійну, і екшн-частину фільму, але відзначає гарну гру Мішель Монаган і Меггі Кʼю.

Пластиліновий анімаційний фільм «Втеча з курника: Світанок наггетсів»

Про що фільм. Сиквел анімаційного фільму «Втеча з курника» 2000 року. Після подій першого мультфільму британська курочка Джинджер та її чоловік, американський півень Рокі оселилися на острові у пташиному заповіднику. Певний час вони жили щасливо, у них народилася дочка Моллі. Але над пташками нависла нова загроза, і вони готові битися за своє життя.

Chicken Run: Dawn of the Nugget / Netflix / режисер — Сем Фелл / у головних ролях (озвучка) — Тендіве Ньютон, Закарі Лівай, Белла Рамзі / тривалість — 1 година 41 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. BBC пише, що це веселий сімейний мультик, в якому більше жартів, ніж у першій частині. The New York Times каже, що як комедія фільм чарівний, хоча він і порушує важливі питання — не тільки про реалії птахофабрик, але й про надмірну опіку над дітьми.

Анімаційний мінісеріал «Керол і кінець світу»

Про що серіал. Таємнича планета з глибин космосу наближається до Землі. Скоро кінець світу, жити людям залишилося сім місяців. Керол Коль — звичайна 42-річна жінка, яка живе сама і працює в офісі. Вона вирішує, що кінець світу не має змінити її буденного життя, і щосили опирається паніці та шаленству, в які впадають деякі її знайомі.

Carol & The End of The World / Netflix / автор — Ден Гутерман / у головних ролях (озвучка) — Марта Келлі, Бет Грант, Лоуренс Прессман / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The New York Times вважає, що це таке шоу, на його хвилю треба налаштуватися, інакше воно здасться безцільним і занадто сентиментальним. AV Club каже, що серіал шукає відповіді на важливі життєві питання та використовує для цього чудові метафори.

