Що подивитися у вихідні. Новий сезон серіалу «Наш прапор означає смерть» Тайки Вайтіті, романтично-фантастичні «Нігті» з Джессі Баклі та історичний мінісеріал «Все те незриме світло»

Історичний мінісеріал «Все те незриме світло»

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 2014 року американського письменника Ентоні Дорра, який отримав за нього Пулітцерівську премію і медаль Ендрю Карнегі. Серпень 1944 року, окупована нацистами Франція. Молода незряча француженка Марі веде підпільні радіотрансляції, які окупанти забороняють. Її трансляції слухає молодий німецький солдат Вернер. Коли в Марі починаються проблеми з гестапо, Вернер має шанс її врятувати.

All the Light We Cannot See / Netflix / режисер — Шон Леві / у головних ролях — Арія Міа Лоберті, Луї Гофман, Марк Раффало, Г'ю Лорі / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 25% від критиків, 66% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал гарно зроблений візуально, але на цьому його переваги закінчуються, усе інше, зокрема й акторська гра, доволі погане. Time каже, що як порівняти з романом, серіал спрощений, у ньому немає моральних дилем і напівтонів.

Комедійний серіал «Наш прапор означає смерть» — другий сезон

Про що серіал. Серіал віддалено заснований на біографії Стіда Боннета ― англійського аристократа з Барбадосу, який у 1716 році вирішив стати піратським капітаном й отримав прізвисько «Пірат-Джентльмен». Боннету набридло його спокійне сите життя. Він купує корабель «Помста», наймає команду і відправляється бороздити моря. Спочатку пірати з його власної команди хочуть його вбити, але згодом виявляється, що він може бути непоганим капітаном.

Our Flag Means Death / HBO Max / режисер — Тайка Вайтіті / у головних ролях — Ріс Дербі, Тайка Вайтіті, Крістіан Нерн, Рорі Кіннір, Кон О'Ніл / тривалість — 8 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. IndieWire каже, що у другому сезоні головною стала любовна лінія, а піратська щось слабувата. Оглядач на RogerEbert, навпаки, вважає, що друга половина сезону не гірша за те, що було раніше, хоча в першій половині сюжет трохи відволікається від морських пригод.

Фантастичний фільм «Нігті»

Про що фільм. У недавньому минулому, але в альтернативному всесвіті, існує технологія, що дозволяє підібрати людині ідеальну пару за аналізом її нігтів. Анна працює в інституті, який займається розробкою і дослідженням цієї технології, і там знайомиться з Аміром. Між Анною та Аміром виникає романтичний інтерес, але аналіз нігтів стверджує, що у них не буде гарних стосунків, побудованих на довірі. Натомість Анні підходить зовсім інший чоловік.

Fingernails / Apple TV+ / режисер — Христос Ніку / у головних ролях — Джессі Баклі, Різ Ахмед, Джеремі Аллен Вайт, Люк Вілсон / тривалість — 1 година 53 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% від критиків, 77% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Guardian називає конструкцію сюжету фільму хиткою, але пише, що акторська гра виправляє ситуацію. The New York Times каже, що фільм кидає виклик сучасним ромкомам своєю стриманістю і тишею.

Комедія «Леді-вікторина»

Про що фільм. Енн ― доросла жінка, яка має характер вічної дитини. Вона одержима телевікторинами й майже не цікавиться нічим, окрім них. У неї є сестра Дженні, молодша за віком, але набагато серйозніша. Сестрам потрібні гроші, щоб погасити борги їхньої матері. На фоні цього хтось викрадає їхнього собаку. Тепер їм доведеться проїхати через всі США, що повернути собаку, знайти гроші та стати чемпіонками телевікторини.

Quiz Lady / Hulu / режисерка — Джессіка Ю / у головних ролях — Сандра О, Аквафіна, Джейсон Шварцман, Голланд Тейлор / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що дует Сандри О й Аквафіни ― це головний комедійний двигун фільму, але все інше трохи провисає. Оглядач на Collider, навпаки, називає фільм гарною комедією, бо вона просто смішить, а що ще мають робити комедії?

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