Що подивитися у вихідні. Новий сезон серіалу «Наш прапор означає смерть» Тайки Вайтіті, романтично-фантастичні «Нігті» з Джессі Баклі та історичний мінісеріал «Все те незриме світло»

All the Light We Cannot See / Netflix / режисер — Шон Леві / у головних ролях — Арія Міа Лоберті, Луї Гофман, Марк Раффало, Г'ю Лорі / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 25% від критиків, 66% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.