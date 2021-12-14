Костел Святого Николая горел в сентябре, но ремонт начали только спустя четыре месяца. Пока бизнес и люди сбрасывались на реставрацию, чиновники и активисты спорили, можно ли заклеить окна

I заседание

На первое заседание рабочая группа под председательством министра Александра Ткаченко собралась 24 сентября. В нее также вошли первый замминистра Ростислав Карандеев, Маси Найем, тогдашний директор Национального дома органной и камерной музыки Татьяна Стахурская, представитель римско-католического прихода Олег Якимьяк и другие — всего 22 человека. К этому моменту на счету Дома органной и камерной музыки собрали почти 18 миллионов гривен. По словам Ткаченко, к 23 сентября «сертифицированные специалисты» обследовали здание костела, чтобы разработать проектно-сметную документацию и наметить план действий.

Сертифицированным специалистом оказалось неизвестное ФЛП — Анна Гревцова. Согласно Prozorro, до этого у нее было только два контракта с госорганизациями — оба с коммунальным предприятием «Донецккоммунтеплоэнерго» в 2018 году на 55 тысяч гривен. Спустя три года за техосмотр костела Гревцовой заплатили почти 1,3 миллиона гривен.

Крупный заказ Гревцова получила благодаря рекомендации основателя строительной компании UBC Василия Чубирко — он был на заседании рабочей группы в качестве гостя. Мы связались с Чубирко и спросили, кто конкретно пригласил его на эту встречу. Он ответил, что сам себя пригласил. Сначала Чубирко сказал, что вкладывал деньги в реставрацию костела, но потом сказал, что денег у него нет. В списке благотворителей на сайте костела мы его не нашли.

В конце встречи Маси Найем предложил заклеить окна в костеле, чтобы защитить его от ветра и дождя.

Как реставрируют собор Парижской Богоматери Вечером 15 апреля 2019 года загорелся собор Парижской Богоматери. В результате пожара в соборе обвалились шпиль и крыша. Спустя двое суток правительство Франции объявило о сборе денег на восстановление собора.

Любой желающий мог пожертвовать на счет одной из четырех организаций: Центра национальных памятников, Фонда Нотр-Дам, Фонда наследия и Фонда Франции.

В это же время деньги обещали пожертвовать богатые семьи. Например, миллиардер Франсуа Пино и гендиректор энергетической компании Total Патрик Пуянн собирались перечислить по €100 миллионов. Правительство рассчитывало собрать миллиард.

Спустя два месяца после начала сборов собор так и не получил обещанных пожертвований от миллиардеров.Те отказывались перечислять деньги, не зная, на что конкретно они пойдут. Потому жертвовали обычные французы и правительство. Это помогло покрыть некоторые расходы и выплатить зарплаты рабочим, которых наняли после пожара. На первую фазу восстановления собора собрали около €3,6 миллиона.

Через два года после пожара, в сентябре 2021-го, строители наконец-то закончили укреплять стены собора и смогли перейти к реставрации. К этому моменту на ремонт удалось собрать €1 миллиард. Открыть собор планируют в 2024 году.

II заседание

Восемнадцатого октября Ткаченко провел второе заседание. К тому моменту руководитель Национального дома органной музыки получила от Гревцовой все необходимые документы, в том числе смету на реставрацию — 22 миллиона гривен. Эти расчеты решили отправить на госэкспертизу. Она обошлась в 45 тысяч гривен и была готова к 5 ноября.

На заседании также решили, что если денег на ремонт не хватит, их можно будет взять из резервного фонда госбюджета.

III заседание

Десятого ноября стало известно, что министр Ткаченко готовит заявление об отставке. Поэтому очередное заседание рабочей группы 12 ноября провел его первый зам — Ростислав Карандеев. Участники еще раз обсудили смету на реставрацию, а глава Дома органной музыки Татьяна Стахурская рассказала, что к ней уже обращались потенциальные подрядчики: они хотели посмотреть смету и предложить свои услуги. Несколько подрядчиков дали свои предложения всего через несколько дней после отчета экспертов — до того, как информация о сумме сметы стала публичной. Это насторожило Найема, и он предложил отбирать подрядчиков максимально открыто.

IV заседание

Двадцать второго ноября рабочая группа обсуждала четыре предложения от потенциальных подрядчиков. Самое дорогое (22,5 миллиона) и самое дешевое (13,5 миллиона) отбросили сразу.

На заседании попробовали решить вопрос с технадзором реставрации. Стахурская предложила кандидатуру инженера Андрея Бондаренко. Это предложение не понравилось Найему: он вспомнил, как до этого неожиданно возникли кандидатуры Чубирко и Гревцовой. Теперь ниоткуда возник специалист по технадзору Бондаренко. Решить этот вопрос договорились на следующем заседании.

Участники опять поспорили о разбитых окнах костела — их так и не смогли закрыть от дождя и ветра.

V заседание

На последнем заседании, 25 ноября, подрядчиком реставрации избрали «Укрспецреставрацию», а специалистом по технадзору — Бондаренко. Позже с ним заключили договор и оценили работу в 725 тысяч гривен.

«Укрспецреставрация» предложила отреставрировать костел за 19,5 миллиона гривен. На счету специального фонда Дома органной музыки этой суммы не оказалось — к пятому заседанию там осталось 17 миллионов. Недостающую сумму из фонда благотворителей перечислил Найем. К концу ноября окна, которые обсуждали едва ли не на каждом заседании, так и не заклеили.

Сейчас в костеле идут противоаварийные работы. Согласно экспертизе, их должны закончить за полтора месяца. Но Стахурская прогнозирует, что процесс может затянуться. «Во время чистки может разрушиться кусок стены — никто не знает, что происходит внутри бетона. Пока ориентируемся на 20 января».

Сколько займет полная реставрация — точно не знает никто. Ткаченко обещает передать собор римско-католической общине в постоянное пользование не позже 1 июня 2022 года.

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