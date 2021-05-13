Система «Железный купол» уже 10 лет успешно сбивает ракеты над Израилем. Она действительно настолько эффективная? Да! И такой пока нет больше ни у кого в мире (кроме США)

Когда и зачем создали эту систему ПРО?
Во время Ливанской войны в июле-августе 2006 года боевики группировки «Хезболла» выпустили по северным районам Израиля около четырех тысяч ракет. В результате погибли более 40 израильских мирных жителей, около 250 тысяч человек пришлось эвакуировать. В период с 2000 по 2008 год из сектора Газа группировка ХАМАС выпустила по южному Израилю более восьми тысяч минометных снарядов и ракет.
Для противодействия ракетным угрозам в зону конфликта приходилось отправлять войска. Поэтому в 2007 году Министерство обороны Израиля решило разработать мобильную систему противовоздушной обороны. Контракт на создание получила израильская фирма Rafael Advanced Defense Systems — один из основных разработчиков вооружения для армии Израиля.
В марте 2009 года система противоракетной обороны «Железный купол» успешно прошла испытания. В марте 2011-го первая батарея заступила на боевое дежурство для защиты южных районов от ракет из сектора Газа. Уже в начале апреля система впервые успешно перехватила ракету, выпущенную по израильскому городу Ашкелон из сектора Газа.
В 2011 году показатель успешных перехватов ракет системой «Железный купол» составил 75 процентов, а к марту 2012-го вырос до 90 процентов. На сегодня на территории Израиля, в основном возле границ с Ливаном и сектором Газа, развернуты девять батарей. Минобороны планирует увеличить их число до 15.
Как работает «Железный купол»?
«Железный купол» предназначен для защиты от ракет и артиллерии малого радиуса действия на дальности от 4 до 70 километров. Систему можно оперативно транспортировать на грузовиках и быстро разворачивать в нужном месте. Она может работать днем и ночью, в любых погодных условиях и реагирует на несколько целей одновременно.
После модернизации в 2015 году «Железный купол» может распознавать и перехватывать беспилотники. А в 2017-м успешно испытали версию системы, которую можно размещать на боевых кораблях.
Батарея «Железного купола» состоит из трех основных элементов:
- радар обнаружения и отслеживания;
- центр управления огнем;
- три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками «Тамир» в каждой.
Принцип работы такой. Радар обнаруживает запуск ракеты, классифицирует ее и отслеживает траекторию. На основе информации радара центр управления системы рассчитывает ожидаемую точку удара. Если приближающаяся ракета может попасть в населенный район или важный объект инфраструктуры, тогда запускается перехватчик, который взрывает ракету в воздухе прежде, чем она достигнет цели. От момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика проходит 3—5 секунд.
Ракеты-перехватчики «Тамир» оснащены активной радиолокационной системой наведения — датчиками, которые включают ее собственную систему перехвата при приближении цели. А еще у ракет «Тамир» боеголовка с неконтактным взрывателем. Это означает, что ей необязательно попадать четко в цель — она может взорваться на определенном расстоянии.
Насколько эффективна система?
Израильские чиновники и компания-производитель уверяют, что «Железный купол» поражает цели с вероятностью успеха более 90 процентов.
Однако некоторые оборонные аналитики сомневаются в таких данных. Одни говорят, что эффективность перехвата может быть не выше 30—40 процентов, другие дают цифру еще ниже — менее 10 процентов. Все потому, что группировки, которые обстреливают Израиль, адаптировались к системе и научились ее обманывать.
Критики системы говорят, что перехват средства нападения обходится намного дороже, чем его стоимость. Ведь в основном Израиль обстреливают примитивными самодельными снарядами, которые могут стоить всего несколько сотен долларов.
С другой стороны, такие кустарные ракеты очень неточные и не попадают в цель примерно в 75 процентах случаев. А это позволяет «Железному куполу» экономить на своих ракетах-перехватчиках. Ведь система реагирует только на те цели, которые несут непосредственную угрозу. А если ракета падает в незаселенную зону, то «Железный купол» ее игнорирует. Плюс стоит учитывать ущерб от разрушений. Только во время Ливанской войны 2006 года, когда у Израиля еще не было этой системы, он составил 1,5 миллиарда долларов.
У кого еще есть такая система, кроме Израиля?
По официальным данным, пока только у США. «Железный купол» изначально создавался при финансовой и технической поддержке Соединенных Штатов.
В 2010 году президент Барак Обама запросил у парламента 205 миллионов долларов на военную помощь Израилю. А в марте 2012-го Конгресс США принял Закон о поддержке «Железного купола», который наделил президента США полномочиями оказывать помощь правительству Израиля в закупке и техническом обслуживании этой системы противоракетной защиты. В 2019 году армия США заключила с Израилем контракт на поставку двух батарей «Железного купола», и к началу 2021 года американские военные их получили.
По неофициальным данным, систему «Железный купол» уже закупил Сингапур. Переговоры о покупке ведут Южная Корея, Азербайджан, Индия, а Румыния пытается наладить сотрудничество с компанией-разработчиком Rafael, чтобы производить «Железный купол» на своей территории.
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