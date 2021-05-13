Система «Железный купол» уже 10 лет успешно сбивает ракеты над Израилем. Она действительно настолько эффективная? Да! И такой пока нет больше ни у кого в мире (кроме США)

Когда и зачем создали эту систему ПРО?

Во время Ливанской войны в июле-августе 2006 года боевики группировки «Хезболла» выпустили по северным районам Израиля около четырех тысяч ракет. В результате погибли более 40 израильских мирных жителей, около 250 тысяч человек пришлось эвакуировать. В период с 2000 по 2008 год из сектора Газа группировка ХАМАС выпустила по южному Израилю более восьми тысяч минометных снарядов и ракет.

Для противодействия ракетным угрозам в зону конфликта приходилось отправлять войска. Поэтому в 2007 году Министерство обороны Израиля решило разработать мобильную систему противовоздушной обороны. Контракт на создание получила израильская фирма Rafael Advanced Defense Systems — один из основных разработчиков вооружения для армии Израиля.

Система «Железный купол» сработала в южном израильском городе Ашдод в ответ на ракету, запущенную из соседнего палестинского сектора Газа, 18 ноября 2012 года.

В марте 2009 года система противоракетной обороны «Железный купол» успешно прошла испытания. В марте 2011-го первая батарея заступила на боевое дежурство для защиты южных районов от ракет из сектора Газа. Уже в начале апреля система впервые успешно перехватила ракету, выпущенную по израильскому городу Ашкелон из сектора Газа.

В 2011 году показатель успешных перехватов ракет системой «Железный купол» составил 75 процентов, а к марту 2012-го вырос до 90 процентов. На сегодня на территории Израиля, в основном возле границ с Ливаном и сектором Газа, развернуты девять батарей. Минобороны планирует увеличить их число до 15.

Израильский мальчик смотрит на противоракетный комплекс «Железный купол» в юго-западном городе Ашкелон, 9 апреля 2011 года.

Как работает «Железный купол»?

«Железный купол» предназначен для защиты от ракет и артиллерии малого радиуса действия на дальности от 4 до 70 километров. Систему можно оперативно транспортировать на грузовиках и быстро разворачивать в нужном месте. Она может работать днем и ночью, в любых погодных условиях и реагирует на несколько целей одновременно.

После модернизации в 2015 году «Железный купол» может распознавать и перехватывать беспилотники. А в 2017-м успешно испытали версию системы, которую можно размещать на боевых кораблях.

Батарея «Железного купола» состоит из трех основных элементов:

радар обнаружения и отслеживания;

центр управления огнем;

три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками «Тамир» в каждой.

Система противоракетной обороны «Железный купол» ведет огонь для перехвата ракеты над городом Ашдод, 16 июля 2014 года.

150 квадратных километровплощадь территории, которую может защитить одна батарея «Железного купола».

Принцип работы такой. Радар обнаруживает запуск ракеты, классифицирует ее и отслеживает траекторию. На основе информации радара центр управления системы рассчитывает ожидаемую точку удара. Если приближающаяся ракета может попасть в населенный район или важный объект инфраструктуры, тогда запускается перехватчик, который взрывает ракету в воздухе прежде, чем она достигнет цели. От момента обнаружения цели до запуска ракеты-перехватчика проходит 3—5 секунд.

Ракеты-перехватчики «Тамир» оснащены активной радиолокационной системой наведения — датчиками, которые включают ее собственную систему перехвата при приближении цели. А еще у ракет «Тамир» боеголовка с неконтактным взрывателем. Это означает, что ей необязательно попадать четко в цель — она может взорваться на определенном расстоянии.

Израиль демонстрирует работу радара противоракетной системы «Железный купол» на авиасалоне в Бангалоре в Индии, 7 февраля 2013 года.

Насколько эффективна система?

Израильские чиновники и компания-производитель уверяют, что «Железный купол» поражает цели с вероятностью успеха более 90 процентов.

Однако некоторые оборонные аналитики сомневаются в таких данных. Одни говорят, что эффективность перехвата может быть не выше 30—40 процентов, другие дают цифру еще ниже — менее 10 процентов. Все потому, что группировки, которые обстреливают Израиль, адаптировались к системе и научились ее обманывать.

80 000 долларовпримерная стоимость запуска одной ракеты-перехватчика системы «Железный купол».

Критики системы говорят, что перехват средства нападения обходится намного дороже, чем его стоимость. Ведь в основном Израиль обстреливают примитивными самодельными снарядами, которые могут стоить всего несколько сотен долларов.

Палестинские боевики демонстрируют ракеты в неизвестном месте в секторе Газа. Позже им удалось запустить пять ракет по району Тель-Авива, три из которых были перехвачены системой обороны «Железный купол», а еще две упали в Средиземное море, 25 ноября 2012 года.

С другой стороны, такие кустарные ракеты очень неточные и не попадают в цель примерно в 75 процентах случаев. А это позволяет «Железному куполу» экономить на своих ракетах-перехватчиках. Ведь система реагирует только на те цели, которые несут непосредственную угрозу. А если ракета падает в незаселенную зону, то «Железный купол» ее игнорирует. Плюс стоит учитывать ущерб от разрушений. Только во время Ливанской войны 2006 года, когда у Израиля еще не было этой системы, он составил 1,5 миллиарда долларов.

У кого еще есть такая система, кроме Израиля?

По официальным данным, пока только у США. «Железный купол» изначально создавался при финансовой и технической поддержке Соединенных Штатов.

Президенту США Бараку Обаме показывают ракетную батарею «Железного купола» во время его первого официального визита в Израиль, 20 марта 2013 года.

В 2010 году президент Барак Обама запросил у парламента 205 миллионов долларов на военную помощь Израилю. А в марте 2012-го Конгресс США принял Закон о поддержке «Железного купола», который наделил президента США полномочиями оказывать помощь правительству Израиля в закупке и техническом обслуживании этой системы противоракетной защиты. В 2019 году армия США заключила с Израилем контракт на поставку двух батарей «Железного купола», и к началу 2021 года американские военные их получили.

По неофициальным данным, систему «Железный купол» уже закупил Сингапур. Переговоры о покупке ведут Южная Корея, Азербайджан, Индия, а Румыния пытается наладить сотрудничество с компанией-разработчиком Rafael, чтобы производить «Железный купол» на своей территории.

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