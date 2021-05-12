Возле сектора Газа начались бои. Подбит израильский джип — убит военный

В мошаве (поселке) Натив ха-Асара, который находится в 15 км от Ашкелона, подбит военный джип. По данным ЦАХАЛа, погиб один военный и еще двое тяжело ранены.
Армия обороны Израиля уточнила, что в джип попала противотанковая ракета, которую выпустили с территории сектора Газа. Мошав находится почти в притык к границам Газы — эвакуировать раненых пришлось под сильным огнем минометов.
ХАМАС подтвердили причастность к обстрелу.
Издание The Times of Israel пишет, что сейчас в приграничных поселках, таких как Нирим и Эйн-Хашлоше, звучат сирены. Боевики ХАМАСа продолжают обстреливать ближайшие населенные пункты, а войска Израиля наносят ответные удары по целям в северной части Газы.
- 10 мая движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Страж Стены». Ракетные удары усилились 11 мая и продолжались в ночь на 12 мая. Армия обороны Израиля сообщила, что за 38 часов боевики выпустили более 1 050 ракет. Большинство из них перехватила противоракетная система «Железный купол». В Газе войска уничтожили более 500 целей, в том числе двух глав военной разведки ХАМАС и разведывательный центр.
- По последним данным, погибли 6 израильтян и 35 палестинцев. Ранения получили более 800 человек с обеих сторон.
- В израильском городе Лод и других населенных пунктах, где вечером 11 мая вспыхнули массовые беспорядки и межэтнические стычки, ввели усиленные части полиции и войска.