Возле сектора Газа начались бои. Подбит израильский джип — убит военный

В мошаве (поселке) Натив ха-Асара, который находится в 15 км от Ашкелона, подбит военный джип. По данным ЦАХАЛа, погиб один военный и еще двое тяжело ранены.

Армия обороны Израиля уточнила, что в джип попала противотанковая ракета, которую выпустили с территории сектора Газа. Мошав находится почти в притык к границам Газы — эвакуировать раненых пришлось под сильным огнем минометов.

ХАМАС подтвердили причастность к обстрелу.

Издание The Times of Israel пишет, что сейчас в приграничных поселках, таких как Нирим и Эйн-Хашлоше, звучат сирены. Боевики ХАМАСа продолжают обстреливать ближайшие населенные пункты, а войска Израиля наносят ответные удары по целям в северной части Газы.