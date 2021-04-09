Все ждут, чем закончится история судьи Павла Вовка, главы ОАСК. НАБУ разоблачило его брата и партнера брата — адвоката Юрия Донца. Кто это такой? В чем его обвиняют?

Что же произошло по версии следствия?

Что известно про Юрия Донца? (Немного) Получил адвокатское свидетельство в 2000 году.

Жена Юрия Донца — тоже адвокат, возглавляла юрдепартамент «Укроборонпрома», уволилась осенью 2020 года.

Юрий Донец знаком с Юрием Зонтовым (братом Павла Вовка) пятнадцать лет.

В 2008 году создал общественную организацию «Континент». Организация была связана с Партией регионов через руководителя, ее сотрудники работали наблюдателями на нескольких парламентских выборах.

В 2011 году Янукович хотел отменить День Свободы, который праздновали в день начала Оранжевой революции. Для этого привлекли ряд общественных организаций, которые попросили Януковича отменить празднование Дня Свободы 21 ноября. Среди них была и ОО «Континент».

Во время парламентских выборов 2019 года представлял интересы Сергея Кацубы, замглавы правления «Нафтогаза» до 2014 года, который баллотировался в парламент в 2019 году. Кацубу подозревают в хищении средств компании, он уехал за границу.

Общество с дополнительной ответственностью «Страховая компания «Акс Кэпитал» находится в процессе ликвидации. Сергей Коваленко был ликвидатором этой компании. Интересы компании в суде представлял Юрий Донец. В конце 2020 года компания обратилась в ОАСК с иском к налоговой службе, поскольку они не согласны с налоговым сообщением-решением. Тринадцатого января Юрий Донец попросил Сергея Коваленко о встрече. Донец сказал, что может помочь получить позитивное решение по иску компании, поскольку у него есть связи в ОАСК. Для этого, по словам адвоката, надо было передать судье 120 тысяч долларов. Коваленко согласился.

Чтобы дальше решить вопрос с иском, Донец обратился к брату главы ОАСК Юрию Зонтову — и тот согласился участвовать. Донец сообщил Коваленко, что посредник (Зонтов) должен поговорить с главой ОАСК (с братом). После разговора выяснилось, что достаточно заплатить и 100 тысяч долларов. Семнадцатого февраля прошло подготовительное заседание по делу, и тогда Донец обещал Коваленко, что к 17 марта 2021 года смогут все решить. Коваленко должен был передать аванс в 20 тысяч долларов. У него оказалось только 10 тысяч, но и этого было достаточно. Зонтов 29 марта позвонил Донцу и сообщил, что до 5 апреля надо передать остаток денег. В этот день Коваленко и Донец поехали в банк, где Коваленко взял из арендованной ячейки 90 тысяч долларов, которые и передал Донцу. Тот встретился с Зонтовым в машине в центре Киева, на Печерске, передал ему флешку с проектом решения, выгодного для страховой компании, и 80 тысяч долларов. Десять тысяч Донец оставил себе как вознаграждение. На следующий день, 6 апреля, Зонтова и Донца задержали.

Оказалось, что Коваленко подал заявление в НАБУ о том, что у него вымогают взятку, а потому детективы какое-то время отслеживали телефонные звонки, следили за подозреваемыми и задокументировали передачу денег.