Канада доставила в Украину вторую партию военной помощи — летальное оружие

В Украину прибыл второй самолет с летальным оружием от Канады. Об этом утром 23 февраля сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

«Сегодня Вооруженные силы Канады второй раз доставили летальную военную помощь для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость», — сообщила Анита Ананд.

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Первая партия военной помощи Канады поступила в Украину 19 февраля. Среди оборонного вооружения там были снайперские и автоматические винтовки, пулеметы с оптическим прицелом и ряд военного снаряжения. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава предоставит Киеву кредит в размере $392 миллиона (в дополнение к ранее объявленному кредиту на $94 миллиона), а также летальное оружие на сумму $6,1 миллиона.