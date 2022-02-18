В России 19 февраля пройдут учения с участием «ядерной триады» под руководством Путина

Вооруженные силы России 19 февраля проведут учения с участием сил «ядерной триады» под руководством президента страны Владимира Путина.
Об этом пишет российское агентство ТАСС.
«В ходе учений будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — заявили в Минобороны РФ. К ним привлекут силы Воздушно-космических сил РФ, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Отмечается, что учения с участием «ядерной триады» — стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и подводных ракетоносцев проводятся ежегодно. Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает такую же ракету по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.
- Сейчас Россия проводит совместные с Беларусью военные учения под названием «Союзная решимость — 2022». Активная фаза учений продлится с 10 по 20 февраля. 16 февраля глава МИД Беларуси заявил, что все военные России после учений покинут страну.
- По данным разведок Украины и стран Запада, возле украинских границ сконцентрировано более 140 тысяч военных России и тысячи единиц техники. Президент США Джо Байден 15 февраля в своем обращении назвал цифру в 150 тысяч военных.
- С 15 февраля Россия несколько раз сообщала об отводе части войск от границ Украины, но США, Великобритания и Украина заявили, что этого не видят.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 16 февраля заявил, что Россия не только не идет на деэскалацию, но и продолжает наращивать войска.
- 16 февраля генсек НАТО и президент Украины заявили, что Россия не отводит войска — данные разведок на это не указывают. При этом разведка Эстонии утверждает, что РФ готова начать вторжение в Украину со второй половины февраля.