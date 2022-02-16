Украина созывает совместное заседание двух органов ОБСЕ из-за отказа России объяснять ситуацию на границе

Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для определения дальнейших шагов из-за действий России, которая отказывается объяснить свои учения около украинской границы.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter 16 февраля.

Украина также требует от России использовать инструменты ОБСЕ, чтобы снизить напряжение у границ.

«Заявлений об отводе недостаточно. Необходимы прозрачность и факты», — отметил Кулеба.