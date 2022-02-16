Украина созывает совместное заседание двух органов ОБСЕ из-за отказа России объяснять ситуацию на границе

Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для определения дальнейших шагов из-за действий России, которая отказывается объяснить свои учения около украинской границы.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter 16 февраля.
Украина также требует от России использовать инструменты ОБСЕ, чтобы снизить напряжение у границ.
«Заявлений об отводе недостаточно. Необходимы прозрачность и факты», — отметил Кулеба.
В МИДе уже заявили, что Дмитрий Кулеба готов инициировать совместное заседание в пятницу, 18 февраля. На нем страны-участницы дадут ряд рекомендаций, чтобы стабилизировать ситуацию. Перечень таких рекомендаций в ОБСЕ составили еще в 1993 году. Многие из них зависят от желания страны-нарушителя, например, допустить наблюдателей на учения.
Венский документ — это международное соглашение, которое в 2011 году подписали страны — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Цель — повысить прозрачность и доверие между странами ОБСЕ в военной сфере. По условиям документа, в конце каждого года страны обмениваются информацией о вооружении, численности личного состава, танков, вертолетов и другой боевой техники. Они сообщают о передвижениях войск, развертывании систем вооружения и техники, а также о новых военных разработках. Если какая-то из стран ОБСЕ чувствует опасность из-за действий другой страны, например, из-за военных учений, она может активировать механизм Венского документа и запросить полную информацию об учениях. Украина так и сделала.
- 11 февраля Министерство иностранных дел Украины запросило у России разъяснения по поводу накопления войск у границ и точные данные об их дислокации и численности. РФ дали 48 часов на ответ, но она этот запрос проигнорировала. Поэтому 14 февраля Украина созвала срочную встречу с государствами — участниками Венского документа, Россия тоже должна была присоединиться, но, ожидаемо, этого не сделала.