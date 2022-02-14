Украина созывает срочную встречу с государствами — участниками Венского документа. Россия тоже должна присоединиться

Украина созывает встречу со всеми государствами — участниками Венского документа, в том числе с Россией, чтобы обсудить ситуацию на украинско-российской границе и в Крыму.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что Россия должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности государств — участников Венского договора.

Венский документ — это ряд международных соглашений стран-участниц ОБСЕ по внедрению мер взаимного доверия и формирования безопасности. Предполагается, что каждый подписант имеет право созвать срочную встречу.

Место встречи согласовывают между государством, которое созывает встречу, и государством-ответчиком. Если договориться не удастся, встреча будет проводиться в Центре ОБСЕ по предупреждению конфликтов.

Аналогичный запрос на встречу подали Эстония, Латвия и Литва, их беспокоит неопределенная военная активность в Беларуси, где сейчас проходят союзные учения с Россией.