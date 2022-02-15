Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Беларусь из-за угрозы вторжения в Украину

Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам покинуть Беларусь на фоне наращивания российских войск на ее территории и их подготовки к возможному вторжению в Украину.

«В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность», — сказано в предупреждении.

Рисками для американцев названы нестабильная ситуация, заражение COVID-19 и произвольное применение законов местными властями. Всем находящимся гражданам США рекомендовано немедленно покинуть страну.