Греция посоветовала своим гражданам уехать из Украины и сократила штат посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Греции порекомендовало своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины из-за угрозы российского вторжения.
Об этом сообщает сайт ведомства.
Гражданам Греции, еще не выехавшим из Украины, рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные посольству в Киеве. При этом отмечается, что штат киевского посольства сокращен до минимума. В то же время МИД Греции решил усилить штат генконсульства в Мариуполе.
- Из-за скопления российских войск более 28 стран призвали своих граждан уехать из Украины.
- На фоне угрозы вторжения войск России посольства во Львов из Киева переводят Австралия и Канада. США сократили персонал посольства и остановили консульские услуги в Киеве. Япония, как и Израиль, эвакуировали семьи дипломатов и сотрудников посольств.