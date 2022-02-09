В США у диких оленей выявили антитела к «Омикрону». Ученые заявили об угрозе появления нового штамма коронавируса

В Нью-Йорке вариант коронавируса «Омикрон» выявили у белохвостых оленей. Это вызвало опасение, что животные, популяция которых насчитывает 30 миллионов в США, могут стать носителями нового штамма.
Об этом заявил заведующий кафедрой новых инфекционных заболеваний, профессор вирусологии Пенсильванского государственного университета Суреш Кучипуди, пишет Reuters.
«Циркуляция вируса в популяции животных всегда повышает вероятность его возвращения к людям, но что важнее, она предоставляет вирусу больше возможностей для развития в новые варианты», — пояснил он.
По данным исследователей из штата Пенсильвания, на Статен-Айленде поймали 131 оленя, в крови и мазках из носа 15% животных выявили вирусные антитела. Это означает, что ранее олени переболели коронавирусом и являются уязвимыми к повторным заражениям новыми вариантами.
«Когда вирус полностью мутирует, он может выйти из-под защиты нынешней вакцины. Поэтому нам придется снова менять вакцину», — считает Кучипуди.
По данным Министерства сельского хозяйства США, большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировали у животных, имевших тесный контакт с человеком с COVID-19.
Отметим, что первые в мире случаи заражения коронавирусом у диких оленей выявили еще в августе в штате Огайо. До этого COVID-19 также выявляли у тигров, львов, горилл, норок, гиен и бегемотов.
- В апреле 2020 года у норок начали выявлять мутированную форму коронавируса. У животных наблюдались проблемы с дыханием и повышенная смертность. Первыми о больных животных заявили Дания и Испания, впоследствии ВОЗ сообщила о случаях заражения норок в Нидерландах, Италии, США и Швеции. Норки тоже заражали людей.
- Дания решила забить 17 млн норок на 1 080 фермах, фермеры выступили против такого решения. Из-за скандала с норками министр сельского хозяйства Могенс Йенсен подал в отставку. Сразу после умерщвления животных власти Дании объявили об исчезновении штамма коронавируса.
- В январе 2022 года в Гонконге коронавирус выявили у хомяков. Власти также решили убить около 2 тысяч животных из-за подозрений, что они могут заражать людей.