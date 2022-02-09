В США у диких оленей выявили антитела к «Омикрону». Ученые заявили об угрозе появления нового штамма коронавируса

В Нью-Йорке вариант коронавируса «Омикрон» выявили у белохвостых оленей. Это вызвало опасение, что животные, популяция которых насчитывает 30 миллионов в США, могут стать носителями нового штамма.

Об этом заявил заведующий кафедрой новых инфекционных заболеваний, профессор вирусологии Пенсильванского государственного университета Суреш Кучипуди, пишет Reuters.

«Циркуляция вируса в популяции животных всегда повышает вероятность его возвращения к людям, но что важнее, она предоставляет вирусу больше возможностей для развития в новые варианты», — пояснил он.

По данным исследователей из штата Пенсильвания, на Статен-Айленде поймали 131 оленя, в крови и мазках из носа 15% животных выявили вирусные антитела. Это означает, что ранее олени переболели коронавирусом и являются уязвимыми к повторным заражениям новыми вариантами.