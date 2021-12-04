В Бельгии в зоопарке впервые заразились коронавирусом бегемоты

В Бельгии в зоопарке Антверпена два бегемота заразились коронавирусом.

Об этом сообщает ежедневная газета Het Nieuwsblad, ссылаясь на данные лабораторных исследований национальной ветеринарной лаборатории Sciensano.

Как отмечается, у бегемотов Имани и Гермина начался насморк, ветеринары взяли у них анализы, подтвердившие болезнь. Сейчас животные чувствуют себя хорошо.

«Насколько я знаю, это первый случай с этим видом. Во всем мире этот вирус в большинстве своем зарегистрирован у человекообразных обезьян и животных из семейства кошачьих», — рассказал ветеринар Фрэнсис.