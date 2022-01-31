Телескоп Hubble сфотографировал карликовую галактику. Исследователи назвали ее «космическим чудаком»

Космический телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 сфотографировал карликовую галактику NGC 1705, расположенную в созвездии Живописец.

Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сфотографированный космический объект расположен в почти 17 миллионах световых лет от Земли.

Обнаруженную галактику назвали «космическим чудаком», поскольку у нее необычная и небольшая форма. Подобные объекты с необычными формами, как правило, содержат несколько элементов, кроме водорода или гелия, и считаются похожими на первые галактики во Вселенной.

Открывателем NGC 1705 считают британского астронома Джона Гершеля, впервые наблюдавшего за ней 5 декабря 1834 года.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.