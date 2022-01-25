В России оппозиционера Навального и его соратников внесли в список террористов

В России заключенного оппозиционера Алексея Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов.

Об этом сообщает Meduza.

Все они попали в список Росфинмониторинга, но по какой причине — не указано.

Вместе с Навальным в список попали юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, юрист Вячеслав Гимади и другие.

Ранее в этот список попали соратники Навального — Леонид Волков и Иван Жданов.