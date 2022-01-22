В «оранжевую» зону карантина попали уже 10 областей Украины

В оранжевой зоне карантина уже 10 областей Украины.

По данным Министерства здравоохранения, это Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

Как указывают в Минздраве, на Прикарпатье превышены все три показателя: коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.